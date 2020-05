Magic Johnson empresta US$ 100 milhões a pequenos negócios de minorias

PUBLICIDADE 

São Paulo, SP

Ídolo do Los Angeles Lakers e cinco vezes campeão da NBA, o ex-jogador de basquete Magic Johnson, 61, colocará US$ 100 milhões (R$ 565 milhões) em capital à disposição de pequenas empresas que tenham sido afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

A ideia é oferecer, por meio de sua empresa de seguros, a EquiTrust, empréstimos aos donos desses negócios, com atenção especial para as mulheres empresárias.

Para isso, Magic está trabalhando em conjunto com a MBE Capital Partners, empresa de serviços financeiros especializada em pequenas e médias empresas.

“Isso vai permitir a eles que mantenham seus empregados e suas portas abertas”, disse o ex-atleta em entrevista ao programa Squawk Box, da CNBC, na última terça-feira (19).

“Estes são negócios incríveis, negócios pequenos, que formam o pilar de nossa comunidade e que também empregam muitas pessoas negras”, afirmou.

Membro do Hall da Fama da NBA, Magic Johnson possui uma série de investimentos fora do esporte e recebeu recentemente um pedido de empréstimo emergencial por parte do Los Angeles Lakers, equipe que ele defendeu entre o fim da década de 1970 e o início dos anos 1990.

De acordo com o ex-jogador, também campeão olímpico com o Dream Team nos Jogos de Barcelona em 1992, o valor já foi devolvido pela agremiação.

“Eles fizeram o certo [em nos devolver]. Jeanie Buss é uma grande proprietária, e ela é esperta, então estou feliz que devolveu o dinheiro porque há muitas empresas que realmente precisam dele, e ela foi espera o suficiente para entender isso”, disse Johnson.

As informações são da FolhaPress

