Mãe revela choque de filho autista após CR7 quebrar celular

“Gostaria de me desculpar pela explosão e, se possível, convidar este torcedor para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair-play”

Ao sair de campo na derrota deste sábado (9) do Manchester United para o Everton por 1 a 0 no Goodison Park, Cristiano Ronaldo se irritou com os vídeos dos torcedores e deu um tapa no celular de um garoto.

Hoje, a mãe do menino publicou uma foto da mão do filho machucada após a ação do português, afirmando que o menor foi ‘agredido’ pelo português e que está em choque com o fato.

De acordo com o jornal “Liverpool Echo”, a mãe contou que o garoto tem 14 anos e se chama Jake. De acordo com Sarah Kelly, era a primeira vez do menino assistindo ao seu clube de coração e o dia estava perfeito até então, com a vitória do Everton e o gol de Anthony Gordon.

Após o apito final, ambos foram em direção ao túnel do vestiário para ver os atletas dos dois times mais de perto. Foi então que Cristiano, irritado com a derrota, dá um tapa na mão de Jake e derruba um objeto -que era o celular do menino.

“Estávamos filmando os jogadores do United entrando no vestiário, quando Jake abaixou o celular porque Ronaldo bateu na mão dele e sua mão estava sangrando. Ele abaixou o celular para ver o que aconteceu, não conseguia nem falar”, conta Sarah Kelly.

Depois da situação, Cristiano pediu desculpas ao garoto e o convidou para assistir a um jogo. “Nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis como o que estamos enfrentando. No entanto, temos sempre que ser respeitosos, pacientes e dar exemplo para todos os jovens que amam este belo esporte. Gostaria de me desculpar pela explosão e, se possível, convidar este torcedor para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair-play”, escreveu o atacante português em seu Instagram.

“Primeira vez dele”

Sarah contou que Jake, que é autista e tem dispraxia, estava completamente abalado e que essa ocasião arruinou completamente a primeira experiência do garoto em um estádio de futebol. “Ele está muito chateado e essa situação realmente o desanimou de ir em um jogo novamente. Foi a primeira vez que ele foi a uma partida de futebol dele e isso aconteceu. Estávamos tendo um dia perfeito até esse momento que estragou o dia e nos deixou com um gosto amargo na boca, contou a mãe de Jake.

A mãe ainda disse que o filho é muito fã de Cristiano Ronaldo e estava muito animado em vê-lo de perto. “Ele [Cristiano] é um ídolo. Sim, ele não é do Everton e você gosta de quem você gosta, mas ele é um grande jogador. Meu filho estava o tempo todo ‘Ronaldo vai estar lá’. Ele é um ícone”, disse a mãe.

Agonia para uns, alívio para outros

A derrota deixou o Manchester United em sétimo no Campeonato Inglês, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, faltando seis jogos para o fim da liga.

Já o Everton, de Jake, conseguiu respirar na briga contra o rebaixamento: está na 17ª colocação, fora da zona da degola, com 4 pontos a mais que o Burnley e 32 rodadas disputadas. No Campeonato Inglês, apenas três times são rebaixados para a EFL Championship, segunda divisão inglesa.