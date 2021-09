Mãe de Gabriel Medina diz que o filho ‘exigiu’ sua saída do instituto dele

Simone Medina afirmou ao F5 que o filho exigiu que ela e o seu marido renunciassem aos cargos que tinham no instituto

O desentendimento entre Gabriel Medina, 27, e sua família parece estar longe de terminar. Sua mãe, Simone Medina, 51, afirmou ao F5 que o filho exigiu que ela e o seu marido renunciassem aos cargos que tinham no instituto que leva o nome do surfista.



A afirmação de Simone acontece em meio a boatos de que a instituição, que funciona em São Sebastião, no litoral paulista, teria sido fechada por ela. A informação, divulgada pelo jornal Metrópoles foi desmentida por Simone, que afirmou ter se afastado a pedido do filho.



“Não é verdade, e vocês devem perguntar para o Gabriel, ele era dono do instituto e eu apenas a presidente, afinal levava o nome dele, enquanto eu trabalhava voluntariamente. Aliás, Gabriel exigiu que eu e Charle [seu marido] renunciássemos aos cargos e nos proibiu de usar seu nome e imagem.”



A relação do surfista com a sua mãe e outros familiares tem sido marcada por desavenças e polêmicas desde que ele se casou com a modelo Yasmin Brunet, 33, em janeiro desde ano. O casal deixou de seguir Simone e Charles nas redes sociais, e vice-versa.



O afastamento levou Medina a demitir de Charles, que era seu técnico havia muitos anos. Oficialmente, ele afirmou que a decisão era para que o padrasto pudesse se dedicar à carreira da irmã do surfista, Sophia Medina. Na última semana, o clima parecia ter melhorado com Simone parabenizando o filho pelo tricampeonato no Circuito Mundial de Surfe, mas essa sensação passou rápido.



Simone afirmou ao F5, por email enviado na manhã desta segunda (20), que fazia tudo “com muito amor e dedicação” no instituto do filho, “mais existem situações que saem da nossa alçada”. Sinalizando que o local foi mesmo fechado, ela continua desejando que “mais maduro e independente”, Medina possa abrir seu instituto com sua nova equipe”.



“Espero do fundo do meu coração que isto aconteça, afinal, eram muitos empregos e sonhos envolvidos. Nem ia me explicar, pois, para mim, era uma satisfação trabalhar com as crianças. Mas, por elas mesmo e pelos funcionários que convivo há tantos anos e são como família, estou me pronunciando. Deus abençoe esta nova fase!”.



A assessoria de Gabriel Medina foi procurada por email e Whatsapp nesta segunda-feira, mas não respondeu às solicitações da reportagem. Gabriel está atualmente de férias com Yasmin Brunet. Eles mostraram o embarque e a chegada a Las Vegas, nos EUA, em suas redes sociais neste final de semana.