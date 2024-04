Liverpool leva gol no início e perde chance de reassumir o topo do Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Liverpool perdeu a oportunidade de terminar a 33ª rodada da Premier League no topo da tabela ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Crystal Palace neste domingo (14), em Anfield.

Eze marcou o único gol do jogo. O tento aconteceu ainda aos 13′ da primeira etapa.

Os Reds ocupam a terceira colocação, com 71 pontos. Manchester City lidera com 73, enquanto Arsenal, também com 71, ainda joga e pode assumir o topo.

Os comandados por Jürgen Klopp voltam a campo na quinta-feira, contra o Atalanta, pela Liga da Europa. O Crystal Palace encara o West Ham, pela Premier League, no próximo domingo.

Como foi o jogo

O Crystal Palace mostrou uma sólida defesa e aproveitou os contra-ataques para criar perigo, especialmente com a inspiração de Eze no primeiro tempo.

O Liverpool, apesar de tentar impor seu jogo, esbarrou em erros incomuns para a equipe, como finalizações e na defesa bem organizada do Palace.

Destaque para Van Dijk por praticamente anular as tentativas aéreas do Crystal Palace. E mesmo com a pressão intensa dos Reds no segundo tempo, o Palace conseguiu se segurar, recuando sua defesa e buscando oportunidades nos contra-ataques.

O zagueiro sofreu uma nova lesão no joelho em fevereiro após ter ficado afastado dos jogos durante o mês de janeiro, também devido a uma lesão e, desde então, estava sem entrar em campo pelos Reds.

Antes da partida, os torcedores fizeram Um minuto de silêncio em Anfield pela memória dos 97 torcedores que morreram na tragédia de Hillsborough, quando foram prensados por outros torcedores contra um muro durante um tumulto. Amanhã, dia 15, completam 35 anos.

Gols e lances importantes

0x1. Eze recebeu cruzamento pela esquerda para dentro da área e, livre, finalizou para o fundo do gol e abrir o marcador aos 13′ do primeiro tempo.

Quase mais um. Olise por pouco não ampliou o placar antes do intervalo ao, aos 41′, finalizar direto no alvo, mas sem sucesso.

Liverpool chega perto. Szoboszlai, aos 26′ do segundo tempo colocou a bola na cabeça de Van Dijk, mas o zagueiro cabeceou para fora após cobrança venenosa de escanteio pela direita.

De novo. Dois minutos depois, Szoboszlai conseguiu sair cara a cara com Henderson e tocou para Jota na entrada da pequena área, tirando do goleiro. O português chegou batendo, mas Clyne bloqueou em cima da linha.

FICHA TÉCNICA

Liverpool 0 x 1 Crystal Palace

33ª rodada da Premier League

Data e hora: 14 de abril de 2024, às 10h

Local: Anfield, Liverpool (ENG)

Cartões amarelos: Curtis Jones (LIV)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Eze (CPA), aos 13′ 1T

Liverpool: Alisson, Bradley (Alexander-Arnold), Van Dijk, Konaté, Robertson, Endo (Szoboszlai), Mac Allister, Curtis Jones, Salah, Luis Díaz (Diogo Jota) e Darwin Núñez (Gakpo). Técnico: Jürgen Klopp.

Crystal Palace: Henderson, Muñoz, Andersen, Lerma, Clyne (Ward), Wharton, Hughes (Riedewald), Mitchell, Olise (Jordan Ayew), Eze (Schlupp) e Mateta. Técnico: Oliver Glasner.