Lewis Hamilton vence o GP do Bahrein de F1

O piloto inglês Lewis Hamilton venceu o grande prêmio do Bahrein, a primeira prova da temporada de 2021 da Fórmula 1, disputada neste domingo no circuito de Sakhir, com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, em segundo e o finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, em terceiro.

O heptacampeão mundial largou na segunda posição, atrás de Verstappen, que dominou todas as sessões de treinos livres e classificação.

No Bahrein, o piloto da Mercedes ainda bateu o recorde de voltas em primeiro lugar, ultrapassando a marca de 5.111 que pertencia ao alemão Michael Schumacher, e além disso ampliou para 96 o recorde de vitórias na categoria.

Completaram as dez primeiras posições neste domingo o britânico Lando Norris (4º, Mclaren), o mexicano Sergio Perez (5º, Red Bull), o monegasco Charles Leclerc (6º, Ferrari), o australiano Daniel Ricciardo (7º, Mclaren), o espanhol Carlos Sainz (8º, Ferrari), o estreante japonês Yuki Tsunoda (9º, AlphaTauri) e o canadense Lance Stroll (10º, Aston Martin).

Classificação final do Grande Prêmio do Bahrein, primeira prova do Mundial de Fórmula 1, disputado no circuito de de Sakhir (5,412 km):

1.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), os 302,826 km em 1 h 32:03.897

2.Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) a 0.745

3.Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 37.383

4.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 46.466

5.Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) à 52.047

6.Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 59.090

7.Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) a 1:06.004

8.Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 1:07.100

9.Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri-Honda) a 1:25.692

10.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1:26.713

11.Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) a 1:28.864

12.Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) a 1 volta

13.Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta

14.George Russell (GBR/Williams-Mercedes) a 1 volta

15.Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

16.Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari) a 1 volta

17.Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) a 4 voltas

18.Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) a 5 voltas

Volta mais rápida: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:32.090 na 56ª volta (média: 211,567 km/h)

Abandonos:

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari): colisão, 1ª volta

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault): freios 33ª volta

Nicholas Latifi (CAN/Williams): problema mecânico 52ª volta

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda): problema mecânico 53ª volta

Agence France-Presse