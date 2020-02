Lenda do jiu-jitsu, Royce Gracie vem para Brasília apresentar seminário

PUBLICIDADE 

Lenda do jiu-jitsu no mundo das lutas, o faixa-preta Royce Gracie vem para Brasília no próximo dia 29 de março para ministrar um seminário às 16h sobre técnicas baseadas na arte marcial.

Com local a confirmar, o carioca irá ensinar técnicas policias de imobilizações táticas, defesa de arma de fogo e faca, imobilizações com algema, defesa pessoal para homens e mulheres usando o jiu-jitsu, e luta da modalidade para MMA.

Além disso, Royce irá falar sobre a dieta Gracie e a história dele no jiu-jitsu pelo mundo. Vale lembrar que ele foi pioneiro no UFC 1, na década de 1990, quando incorporou o uso da modalidade no octógono.

Para maiores informações:

(61) 99132-8083 | 3024-0008