Leclerc vence GP de Mônaco e quebra ‘maldição’ em casa; Verstappen é 6º

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Charles Leclerc venceu o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, neste domingo (26), e enfim quebrou a “maldição” que tinha correndo em sua própria casa. Antes deste fim de semana, o monegasco não havia convertido nenhuma de suas duas poles position em Mônaco em vitória — e sequer subiu ao pódio.

Ele teve um acidente quando fez a pole em 2021, mas não chegou a largar por um problema técnico, e no ano seguinte a Ferrari cometeu um erro na estratégia.

Leclerc já havia cravado a pole position na classificação de ontem, e foi o mais rápido em dois treinos livres no circuito. Ele liderou a prova do inicio ao fim.

Oscar Piastri, da McLaren, e Carlos Sainz, da Ferrari, completaram o pódio do GP de Mônaco.

Largada caótica em Mônaco

O GP de Mônaco foi paralisado segundo após a largada por conta de um acidente que envolveu três carros: Kevin Magnussen, da Haas, forçou uma ultrapassagem em Sergio Pérez, da Red Bull Racing, tocou o carro do mexicano e acabou atingindo seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg.

O carro de Pérez ficou completamento destruído, a pista muito suja e o guard rail danificado. Todos os pilotos estão bem, mas não seguiram na prova.

A primeira volta também tirou Esteban Ocon, da Alpine, da corrida. Ocon tentou ultrapassar Gasly, seu companheiro de equipe, e seu carro catapultou. Na queda o carro foi danificado, e a Alpine não conseguiu fazer os reparos antes da relargada. Ocon foi punido em cinco posições no grid do GP do Canadá e recebeu dois pontos em sua superlicença.

Emoção da corrida ficou apenas na largada

Com a bandeira vermelha na 1ª volta da prova, todos os pilotos ficaram livres para usar o segundo composto de pneus — e a grande maioria optou pela troca.

Dessa forma, o GP de Mônaco teve pouquíssimas ultrapassagens. O destaque ficou para os acidentes que aconteceram no início da corrida.

Charles Leclerc liderou a corrida do início ao fim. Oscar Piastri manteve a diferença de tempo abaixo dos dois segundos durante grande parte da prova, mas em nenhum momento ofereceu risco ao piloto da Ferrari.

Clima leve de Leclerc com a Ferrari durante a prova

Leclerc estava tão tranquilo na liderança da prova que na volta 48 passou um rádio para a Ferrari questionando se eles estavam interessados o quão mais rápido ele conseguia ir.

Bryan Bozzi, que assumiu recentemente o papel de engenheiro de corrida de Leclerc, respondeu que não estava interessado. E Leclerc respondeu de forma irônica: “quanta grosseria”.

Leclerc sobra no fim e emoção fica para últimas posições

Na reta final da prova, Leclerc acelerou e a vantagem para Piastri aumentou. Durante grande parte do tempo foi inferior a dois segundos, mas aumentou para mais de oito.

As ultrapassagens da prova ficaram por conta dos pilotos que estavam nas últimas posições. Stroll teve um problema com o pneu, precisou trocá-los no box e voltou na última posição. Ele conseguiu ultrapassar hou e Sargeant, e foi um dos poucos momentos de emoção na corrida.

Vertsappen e Sainz até tentaram atacar seus concorrentes por posição, mas não tiveram sucesso. O holandês tentou roubar o 5º lugar de Russell e o britânico fez jogo duro. Já oSainz queria roubar o 2º lugar de Piastri, mas o australiano segurou bem as investidas do espanhol.

Resultado do GP de Mônaco