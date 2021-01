LeBron James supera Giannis Antetokounmpo e Lakers derrotam Bucks em Milwaukee

PUBLICIDADE

Dois dos maiores astros da NBA na atualidade, LeBron James e Giannis Antetokounmpo se enfrentaram na rodada de quinta-feira pela primeira vez na temporada. Fora de casa, o craque do Los Angeles Lakers se deu melhor e foi decisivo na vitória de sua equipe sobre o Milwaukee Bucks, do ala grego, por 113 a 106. LeBron foi o grande nome do jogo com 34 pontos, oito assistências e seis rebotes.

Com o triunfo, os Lakers retomaram a liderança isolada da Conferência Oeste e de toda a NBA com 12 vitórias em 16 partidas Para vencer os Bucks, o time de Los Angeles teve um bom aproveitamento de 51% nos chutes de três e boa participação do banco de reservas com 31 pontos.

Kentavious Caldwell-Pope foi o segundo cestinha dos Lakers, com 23 pontos. Anthony Davis não teve tanto destaque, mas, mesmo assim, quase chegou a um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) de 18 pontos e nove rebotes. O armador alemão Dennis Schroder foi o destaque negativo, com apenas quatro pontos.

Pelos Bucks, em terceiro lugar no Leste com nove vitórias e seis derrotas, Antetokounmpo chegou a mais um “double-double” na temporada ao anotar 25 pontos e 12 rebotes. O outro destaque foi Jrue Holiday, com 22 pontos e sete assistências. Khris Middleton teve números parecidos: 20 pontos e sete assistências.

Em Salt Lake City, pela segunda vez seguida, o Utah Jazz derrotou o New Orleans Pelicans. Com grande

atuação do ala-armador Donovan Mitchell, responsável por 36 pontos, o time da casa ganhou por 129 a 118 e subiu para a segunda colocação do Oeste com somente uma vitória a menos que os Lakers.

Rudy Gobert também teve participação importante ao sair do confronto com um “double-double”: 12 pontos e 11 rebotes, sendo 10 deles defensivos.

Por fim, em San Francisco, o New York Knicks não tomou conhecimento do Golden State Warriors e venceu por 119 a 104. Destaque para a excelente atuação de Julius Randle, que saiu do confronto com um “double-double ao anotar 16 pontos e agarrar 17 rebotes, sendo 15 deles defensivos. RJ Barrett comandou o ataque dos visitantes e foi o cestinha da equipe no jogo com 28 pontos

Apesar da derrota dos Warriors, o armador Stephen Curry esteve mais uma vez em boa forma e foi o cestinha do jogo com 30 pontos

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Detroit Pistons x Houston Rockets

Indiana Pacers x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Toronto Raptors x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x New York Knicks

Estadão Conteúdo