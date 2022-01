LeBron James faz 43 pontos, iguala recorde de Jordan e leva Lakers à vitória

Astro do basquete, que fez 37 anos na quinta (30), não perdeu a bola uma vez sequer durante partida contra os Trail Blazers

LeBron James marcou 43 pontos, seu recorde na temporada, na vitória dos Los Angeles Lakers sobre os Portland Trail Blazers nesta sexta-feira (31). De quebra, pegou 14 rebotes, deu 4 assistências e não concedeu nenhum turnover (perda de posse de bola).

E ele nem precisou ficar todo o tempo em quadra para alcançar os números. Assistiu do banco de reservas, com gelo em seus joelhos, aos seis últimos minutos do quarto período.

Agora, são sete jogos seguidos nos quais LeBron faz pelo menos 30 pontos –seu recorde é de 10 partidas consecutivas, ainda durante sua primeira passagem pelo Cleveland Cavaliers, na temporada 2005-2006

Com os números desta sexta, ele ainda igualou um recorde de Michael Jordan: agora, os dois são os únicos jogadores acima dos 35 anos a anotar mais de 40 pontos e não conceder nenhum turnover numa partida. Jordan, porém, o fez três vezes.

A partida, a primeira do astro aos 37 anos –fez aniversário na quinta (30)– terminou 139 a 106 para a equipe da Califórnia.

A temporada dos Lakers, entretanto, é de altos e baixos. A equipe está em sétimo na Conferência Oeste da NBA, com 18 vitórias em 37 partidas. Os Trail Blazers, por sua vez, estão em 14º, com 13 vitórias em 34 jogos.

LeBron também teve problemas na temporada. Há pouco mais de um mês, foi expulso de uma partida e suspenso de outra após acertar um soco em Isaiah Stewart, dos Detroit Pistons.