Lázaro vê pressão aumentar antes de ‘decisões’ no Corinthians

Para piorar, o técnico tem pela frente uma sequência pesada em meio a futuras “decisões” citadas nesta quarta-feira (19) por Alessandro

Bruno Madrid

Fernando Lázaro viu a pressão sobre seu trabalho aumentar no Corinthians após a derrota da equipe para o Argentinos Juniors. Para piorar, o técnico tem pela frente uma sequência pesada em meio a futuras “decisões” citadas nesta quarta-feira (19) por Alessandro, gerente de futebol do clube.

A derrota desta quarta irritou os torcedores, que se manifestaram após a partida. Gritos como “ah, mas que saudade… quando o Corinthians jogava com vontade” e “joga por amor ou por terror” foram ouvidos nas arquibancadas da Neo Química Arena.

A Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, pediu a saída de Lázaro em nota oficial. O texto diz que o técnico está usando o clube “de estágio”.

Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians, falou em avaliar o futuro com “calma, segurança e critério”. No entanto, ele disse que deve tomar “decisões” nesta quinta-feira (20).

“O momento é de ter frieza. Vamos avaliar com muita calma, segurança e critério. São decisões importantes que a gente acaba tendo que tomar. Neste momento, não estou vindo para dizer nem que sim, nem que não — se vai haver uma mudança –, mas que a gente, com muita sabedoria e calma, avalia e toma as decisões corretas e importantes para o clube. […] São muitas coisas que precisamos avaliar amanhã com calma, segurança e convicção. Não tem outro caminho que não seja a convicção neste momento”, disse Nunes, na zona mista da Neo Química Arena

SEQUÊNCIA PESADA

O Corinthians tem pela frente uma sequência indigesta de jogos. Além da decisão na Copa do Brasil, o time tem um clássico, um novo duelo na Libertadores e um compromisso longe de Itaquera.

Veja os jogos:

Goiás x Corinthians (domingo, dia 23, em Goiás) – Campeonato Brasileiro

Corinthians x Remo (quarta, dia 26, na Neo Química Arena) – volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Palmeiras x Corinthians (sábado, dia 29, no Allianz Parque) – Campeonato Brasileiro

Corinthians x Independiente Del Valle (terça, dia 2, na Neo Química Arena) – Libertadores

O QUE JOGADORES E LÁZARO DISSERAM

Cássio: “Não é sempre a mudança de treinador que vai fazer a diferença. Temos que ser regulares: jogamos no Corinthians, não podemos oscilar. Se a gente quer brigar por competição, temos que ter regularidade […] Essa oscilação pode chegar em um ponto em que a gente não consegue recuperar.”

Róger Guedes: “A gente deixou de jogar e perdemos um pouco a essência do que vínhamos demonstrando. É levantar a cabeça. Agora temos o Goiás, depois o Remo… Se quiser classificar [na Libertadores], temos que ganhar do Del Valle aqui. A gente tem que melhorar. É trabalhar quietinho durante a semana para trazer o torcedor a favor da gente.”

Lázaro: “A gente tem oscilado. A sequência tem sido de alternância de resultado e desempenho. Não é uma sequência ruim, mas tem alternado, e isso nos incomoda. Os resultados negativos, como o de hoje, não são o objetivo, queremos constância e buscamos isso.”