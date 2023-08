Lágrimas e aplausos marcam despedida de Bruna Takahashi do WTT Contender do Rio de Janeiro

Brasileira foi a melhor atleta do país no individual. Ela perdeu por 3 a 1 nas semifinais da competição disputada na Arena Carioca 1

Bruna Takahashi demonstrou toda a sua força diante da torcida brasileira que esteve presente na Arena Carioca 1. Ainda que tenha sido derrotada nas semifinais para a sueca Linda Bergstrom, por 3 a 1, ela saiu ovacionada, sob aplausos dos presentes no WTT Contender do Rio de Janeiro. Mas ela queria mais e sabia que tinha condições para tal. Por isso, preferiu a reclusão após o jogo. Mais do que aceitável.

O sorriso que lhe é marcante deu lugar a um choro isolado, longe de todos. A toalha usada para limpar o suor durante os jogos ganhou lágrimas de tristeza. Atrás da zona mista, era possível ver a sua vontade de gritar, esbravejar em meio ao resultado que não veio.

Ela ainda voltou a área de jogo para pegar os seus objetos pessoais e atender aos torcedores que pediam uma foto. Mas retornou a área destinada aos atletas ao ver seus familiares. Cobriu o rosto com a mesma toalha e recebeu o afeto de seus entes. Um abraço consolador que, momentos depois fez com que o sorriso voltasse, ainda que triste.

Bruna sabia que poderia vencer o jogo, por isso tanta mágoa consigo. Em um segundo set impecável, ela conseguiu neutralizar os golpes da sueca, como se fosse um manual de como superar uma jogada com estilo defensivo e ao mesmo tempo repleto de efeito, o chamado kato.

Mas foi o terceiro set, quando o jogo estava empatado em 1 a 1 em sets, que a história acabou virando. Ela chegou a abrir 8-5, mas acabou sofrendo a virada em 8-11. O jogo da sueca voltou a entrar. A perda desse set murchou a torcida. No último set, ela ainda conseguiu esboçar uma reação, mas já era tarde demais.

O choro de Bruna é totalmente compreensível. Ela tinha oportunidade de conquistar o seu melhor resultado da carreira diante da torcida brasileira, de seus amigos e familiares. Era a única brasileira que restou durante a competição, que termina neste domingo. Qualquer palavra de consolação, por mais boa vontade que possa ter existido, era o suficiente para relembrar tudo o que ocorreu durante as semifinais.

A brasileira demonstrou que pode chegar longe no ranking da WTT. Não lhe falta determinação e ambição para isso. É uma das que mais treinam, que mais se dedicam. Por mais que muitos tenham ido ao evento do Rio de Janeiro com a intenção apenas de ver Hugo Calderano, número 5 do ranking mundial, mas que acabou perdendo em seu primeiro jogo para um dos semifinalistas da competição, vários deles conheceram e reconheceram que o tênis de mesa brasileiro tem outro nome a ser enaltecido ao logo dos próximos anos.

É uma questão de tempo. Não foi no Rio, mas é nítido que a hora dela hora vai chegar e todo suor e lágrimas de tristeza certamente serão recompensadas com conquistas.