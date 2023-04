Juventude anuncia contratação do meia Nenê, de 41 anos, para a Série B

O jogador de 41 anos estava livre no mercado após se despedir do Vasco, clube no qual se tornou ídolo após duas passagens

O Juventude confirmou, nesta quarta-feira, a contratação do experiente meia Nenê para o Campeonato Brasileiro Série B. O jogador de 41 anos estava livre no mercado após se despedir do Vasco, clube no qual se tornou ídolo após duas passagens, somando 199 jogos oficiais e 63 gols. Ele assinará contrato até o fim da temporada.

“Com objetivos bem definidos para a Série B, o Juventude tem a felicidade de anunciar a contratação do meia Nenê. Ídolo do Vasco, chega ao Jaconi para conquistar mais uma torcida em sua incrível carreira. O atleta chega nesta quinta para assinar contrato com o Ju”, anunciou o clube.

Nenê acumulou duas passagens no Vasco e virou ídolo. Chegou pela primeira vez em 2015 e ficou até 2018, conquistando o título do Campeonato Carioca em 2016. Após defender São Paulo e Fluminense, retornou em 2021 para ajudar o time a conquistar o acesso na Série B, objetivo não alcançado naquele ano.

Após a manutenção do Vasco na Série B, Nenê prometeu não sair do clube antes de retornar à elite, objetivo alcançado em 2022. Ele renovou seu contrato até abril, e o clube, agora administrado pela 777 Partners, entendeu que era hora da despedida. Ele já tem acordo para retornar ao Vasco na próxima temporada, mas como dirigente.

Revelado pelo Paulista de Jundiaí (SP) ainda passou por Mallorca, Alavés, Celta e Espanyol, da Espanha, Monaco e PSG, da França, e West Ham, da Inglaterra. Agora, ele será comandado pelo técnico Pintado.

A Série B começa na próxima sexta-feira, mas o Juventude estreia no sábado, às 18h15, quando recebe o Botafogo-SP, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).