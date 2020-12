Justiça valida vitória de candidato Jorge Salgado na eleição do Vasco

PUBLICIDADE

Jorge Salgado foi judicialmente considerado, nesta quinta-feira (17), eleito presidente do Vasco, devido a uma decisão da Primeira Câmara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) que tornou válida a eleição online de 14 de novembro.

A corte decidiu, por dois votos a um, negar os recursos do candidato Leven Siano, da chapa “Somamos”, e do presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, o que acarretou na validação do pleito. Vale lembrar, porém, que a decisão ainda cabe recurso.

No entanto, em nota oficial divulgada anteriormente ao julgamento, Leven havia dito que acataria o resultado fosse este favorável ou não. Mesmo que recorra, isso só poderá ser feito em 2021, um vez que o recesso judiciário acontecerá de 20 de dezembro até 6 de janeiro.

Considerando o cronograma estatutário do clube, Salgado tomará posse na segunda quinzena de janeiro de 2021. Até lá, quem segue no comando é o atual presidente, Alexandre Campello.

O eleito utilizou as redes sociais para divulgar suas primeiras palavras como presidente do Vasco legitimado pela Justiça. O líder da chapa “Mais Vasco” agradeceu aos demais concorrentes e ressaltou que entrará em contato com o Campello ainda nesta quinta.

Em comunicado dado inicialmente ao GE.com e posteriormente divulgado por sua assessoria à imprensa, Leven reafirmou que irá acatar o resultado da Justiça, embora tenha lamentado a escolha do tribunal. O candidato também declarou que está “se aposentado” da política do clube.

Outra consequência da decisão judicial desta quinta é em relação ao Conselho Deliberativo, que será renovado. Além das 120 cadeiras agora destinadas à chapa “Mais Vasco”, outras 30 serão dadas à “Sempre Vasco”, do ex-candidato Julio Brant, que ficou em segundo lugar na votação online.

Entre os novos conselheiros estão os ex-jogadores e ídolos Edmundo, Felipe e Pedrinho, que apoiaram Brant no pleito. O segundo colocado, aliás, utilizou suas redes sociais para parabenizar Salgado pela vitória judicial e pela confirmação como novo presidente.

