JUBs Brasília reunirá cerca de sete mil participantes na capital federal

Principal competição do desporto universitário do país, a etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs 2022) vai reunir mais de sete mil participantes – entre atletas, comissão técnica, profissionais da saúde e voluntários – de todas das Unidades Federativas do Brasil na capital federal entre 18 e 25 de setembro. Podem participar do evento estudantes atletas de 18 a 25 anos regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior, e previamente selecionado nas seletivas estaduais realizadas pelas Federações Universitárias Estaduais. Todas as instalações do evento são gratuitas e abertas ao público.

Ao todo, 28 modalidades integram o cronograma esportivo do evento, entre acadêmicas, olímpicas, paralímpicas e eletrônicas. Dessas, uma é inédita, o breaking, e outras duas voltam após um período de hiato: skate e cheerleading. O skate e o cheerleading já fizeram parte do programa esportivo do JUBs, em 2018 e 2019, respectivamente. Já o breaking faz sua estreia, tendo como referência os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O objetivo é contemplar os praticantes dessas modalidades no desporto universitário e também incentivar que novos estudantes atletas ingressem no esporte.

O evento utilizará 20 locais de competição espalhados por todo o Distrito Federal, além de competições de 14 modalidades no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), o coração do evento. No CICB também se encontra o restaurante do evento, as salas de coordenação, a central de logística para os ônibus que transportam as delegações, o boulevard dos atletas e o controle operacional.

A competição de 2022 conta com o suporte de um Termo de Fomento estabelecido entre a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), responsável pela organização da competição, e a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O valor total é de R$ 8,7 milhões. São R$ 5,7 milhões a partir de emendas parlamentares e R$ 3 milhões do orçamento do Ministério da Cidadania.

A parceria do Governo Federal para realização do JUBs 2022 é de fundamental importância, tendo em vista que o evento tem crescido, e atraído mais atenção e mais participações. O apoio e investimentos desse órgão nos traz a estrutura e as condições necessárias para ampliar a oferta do JUBs e realizar no DF os maiores Jogos Universitários Brasileiros da história – destaca Luciano Cabral, presidente da CBDU.

Bolsa Atleta

Nas modalidades olímpicas e paralímpicas, os resultados do JUBs são elegíveis para pleitear o Bolsa Atleta, programa executado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O Bolsa Atleta é voltado para dar suporte a atletas de alto rendimento que se destacam nas principais competições do calendário nacional. O edital de 2022 contempla 6.773 esportistas a partir de um investimento anual de R$ 129,5 milhões.

Serviço

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Brasília 2022 são uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário em parceria com o a Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, e com o Governo do Distrito Federal. Patrocínio JUBs Brasília 2022: Banco do Brasil, Monster Energy, Coca-Coca sem Açúcar e Sprite. Apoio: Água La Priori. Patrocínio CBDU: Kempa, Spalding, Uhlsports e Ícone. Parceria institucional: Comitê Olímpico do Brasil.