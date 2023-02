Jovem jogador de futsal do Corinthians morre em acidente

O motorista que causou o acidente estava embriagado e foi autuado em flagrante, mas segue internado sem previsão de alta

Na manhã de ontem (12), um acidente de carro deixou quatro mortos e três feridos em São Paulo. A tragédia aconteceu depois que o motorista, que estava embriagado, capotou o carro no Socorro, zona sul da cidade.

Ao todo, eram sete pessoas dentro do CRV. Duas mulheres e um adolescente de apenas 16 anos morreram no local. Outra mulher chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Mais três vítimas ficaram feridas e estão hospitalizadas, sem previsão de alta.

Yago Rafhael da Silva Alves, o adolescente, era jogador de futsal do Corinthians, que lamentou o falecimento do jovem em publicação no Twitter.

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, após um acidente de trânsito ocorrido neste final de semana. pic.twitter.com/yCdem6Cbgs — Corinthians (@Corinthians) February 12, 2023

O motorista foi autuado em flagrante, mas também segue internado. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro.