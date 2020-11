Jornal espanhol divulga vídeo de Maradona gravado um dia antes do falecimento

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (27), o jornal espanhol “As” publicou um vídeo de Diego Armando Maradona gravado em 24 de novembro, um dia antes do falecimento do ídolo argentino. As imagens mostram o ex-jogador caminhando lentamente pelo bairro de San Andrés, na Argentina, onde se recuperava da cirurgia no cérebro.

No vídeo de 40 segundos, Maradona anda com o auxílio de duas pessoas. Quando escuta seu nome, ele acena e faz cumprimentos para a criança que mora na região.

“Maradona me acenou”, diz a criança.

Confira o vídeo

Morte de Maradaona

As autoridades investigam uma possível negligência médica. Maradona não estava acompanhado de nenhum médico ou enfermeiro, ele foi socorrido por um vizinho, mas já estava sem vida.

De acordo com a autópsia, a morte foi causada por uma “insuficiência cardíaca aguda”. Maradona sofria com uma “miocardiopatia dilatada”, doença que impede o bombeamento adequado de sangue para o corpo.

Cerca de um milhão de pessoas passaram pela Casa Rosada, sede da Presidência da República, para o último adeus ao craque. O corpo foi enterrado no cemitério Jardín Bella Vista, na noite de ontem.