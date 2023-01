Jogadores de beisebol com mesmo nome e rostos idênticos fazem teste de DNA

Dois jogadores de beisebol com o mesmo nome, idade e rostos bem parecidos passaram por um teste de DNA nos Estados Unidos.

São Paulo

Dois jogadores de beisebol com o mesmo nome, idade e rostos bem parecidos passaram por um teste de DNA nos Estados Unidos. A história foi contada pelo jornal New York Post.

Ambos chamam Brady Feigl, têm 32 anos e medem 1,92 m. Os rostos são quase idênticos, com os mesmos cabelos e barbas ruivos. Pra completar, ambos precisaram passar por cirurgia no ombro no mesmo ano, em 2015.

Ao menos, eles não jogam no mesmo time: um defende o Long Island Ducks, e o outro atua pelo Las Vegas Aviators, times da liga menor de beisebol. As semelhanças já provocaram confusões, como, por exemplo, uma postagem de um time de Missouri marcando o Brady errado no dia de seu aniversário.

Apesar de todas as semelhanças e coincidências, o exame deu negativo, ou seja, eles não têm nenhuma relação sanguínea. “Ainda somos irmãos de alguma forma”, brincou o Brady mais velho após o teste de DNA, em entrevista ao The Sun.