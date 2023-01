Jogador de futebol americano precisa ser reanimado após pancada

Nota oficial divulgada pela NFL informou que Damar estava na UTI em estado crítico, sedado e respirando com ajuda de aparelhos

A noite de ontem foi de tensão na NFL. O jogador Damar Hamlin, do Buffalo Bills, jogava contra o Cincinnati Bengals quando recebeu uma pancada no peito em um lance na defesa e acabou desabando em campo. Foram cerca de 10 minutos de atendimento, onde ele precisou ser reanimado, antes de sair de ambulãncia.

Inicialmente, o jogo seguiria após um período para reaquecimento, mas os atletas se recusaram a seguir a partida. Na hora da pancada, o Cincinnati Bengals estava na frente do placar. Nota oficial divulgada pela NFL informou que Damar estava na UTI em estado crítico e, segundo informações do canal que transmitia a partida, ele tinha pulso, mas estava sedado e respirando com ajuda de aparelhos.

Damar tem 24 anos e joga como safety dos Buffalo Bills em sua segunda temporada na NFL. Depois da pancada, o atleta chegou a ficar em pé, mas desabou em seguida. As imagens são fortes.