Jogador de basquete do Paulistano é o 1º caso de coronavírus em atleta no Brasil

O Brasil registrou nesta quinta-feira o primeiro caso do novo coronavírus em um atleta profissional. O Paulistano, clube de São Paulo que disputa o NBB (Novo Basquete Brasil), divulgou um comunicado em que confirma a contaminação pela doença em um jogador do elenco. Sem divulgar o nome, o time anunciou que após ser internado o paciente recebeu alta, passa bem e tem se recuperado em casa.

O jogador começou a sentir tosse e falta de ar no último dia 13. Dois dias depois, apresentou piora dos sintomas ao ter febre alta. Logo após foi encaminhado ao hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde foi isolado e submetido a uma série de exames. O resultado positivo para o contágio com o novo coronavírus saiu na noite de terça-feira.

O Paulistano disse em nota que todos os integrantes da comissão técnica, demais jogadores e funcionários do clube que tiveram contato com o atleta infectado entraram em quarentena e estão isolados. Mesmo antes da confirmação da contágio, a diretoria havia determinado o fechamento da sede do clube e cancelado os treinos das equipes profissionais.

Antes desse caso no Brasil, o esporte mundial registrou confirmações de atletas com o novo coronavírus em várias modalidades. Na NBA, o primeiro infectado foi o francês Rudy Gobert, do Utah Jazz. No futebol da Espanha e da Itália, alguns clubes confirmaram ter até mais de um jogador com a doença, como foi o caso do Valencia, com cinco.

Estadão Conteúdo