João Victor conquista o bronze no lançamento de disco nos Jogos Paralímpicos

Ele vem de um bom ciclo, onde conquistou medalha de ouro no lançamento de disco e bronze no arremesso de peso no Mundial de Dubai em 2019

O brasileiro João Victor Teixeira conquistou a medalha de bronze no lançamento de disco da classe F37 (paralisia cerebral) nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Ele alcançou a marca de 51,86m O ouro ficou com o paquistânes Haider Ali (55,26m) e a prata foi para o ucraniano Mykola Zhabnyak (52,43m).

Foi a primeira medalha de João Victor em Jogos Paralímpicos. Ele vem de um bom ciclo, onde conquistou medalha de ouro no lançamento de disco e bronze no arremesso de peso no Mundial de Dubai em 2019. No mesmo ano, garantiu a prata no lançamento de disco e no arremesso de peso nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019.

A conquista de João Victor foi a 56ª medalha brasileira em Tóquio. O País ocupa a sexta colocação no quadro de medalhas, com 19 ouros, 14 pratas e 23 bronzes.

João Victor começou no atletismo convencional na infância. Aos 15 anos, precisou fazer uma cirurgia para a retirada de um coágulo. Depois, passou a sofrer convulsões, que resultaram na paralisia cerebral. Ele tem o lado esquerdo do corpo comprometido. Depois de um ano e meio de recuperação, ele voltou para o atletismo, mas agora no paralímpico.

Estadão Conteúdo