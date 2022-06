Japão é a próxima parada da seleção brasileira masculina na Liga das Nações

Central Léo e ponteiro Honorato são as novidades do técnico Renan Dal Zotto na lista de jogadores para esta etapa

Com três vitórias em quatro jogos, a seleção brasileira masculina se despede de Sófia (BUL) e embarca nesta terça-feira (28.06) para Osaka, palco da terceira e última etapa classificatória da Liga das Nações. O central Léo e ponteiro Honorato são as novidades do técnico Renan Dal Zotto na lista dos 14 jogadores inscritos para os jogos no Japão. Atual campeão da competição, o Brasil ocupa a sexta posição na tabela de classificação – oito times se classificam para a fase final, em Bologna, na Itália.

O primeiro jogo na etapa japonesa é no dia 6 de julho, contra a Alemanha. Na sequência, a equipe enfrenta o Canadá (7.7), a atual campeã olímpica França (8.7), e o anfitrião Japão (10.7). O oposto Alan voltou ao Brasil nesta segunda-feira para tratar de lesão no tendão de Aquiles da perna direita, sofrida na vitória do Brasil sobre o Irã, em Sófia. O oposto Franco, inscrito na Liga das Nações, sentiu um desconforto no cotovelo direito e não poderá viajar para a disputa no Japão. O central Lucão sentiu dores na panturrilha direita e faz tratamento intensivo – ele não foi relacionado para as partidas em Osaka, mas segue com o grupo.



“Teremos alguns dias para treinar e ajustar detalhes antes da primeira partida, o que será muito importante. A sequência será bastante difícil. Primeiro teremos a Alemanha, que briga pela classificação entre os oito, é uma equipe muito forte fisicamente e tem um saque potente. Depois, o Canadá, que tem mais volume de jogo e também ainda briga pela classificação. A França é um adversário fortíssimo, um dos favoritos ao título. E para finalizar, encaramos o Japão, uma das equipes que mais evoluíram nos últimos anos, com um grande volume de jogo e poucos erros. É uma semana decisiva e vamos encarar cada jogo como uma final para conquistar a nossa vaga em Bolonha”, analisa Renan Dal Zotto.



Para a etapa em Osaka, a seleção masculina contará com os levantadores Bruninho e Cachopa; os centrais Isac, Flávio, Aracaju e Léo; os líberos Thales e Maique; os ponteiros Lucarelli, Adriano, Rodriguinho e Honorato; o ponteiro/oposto Leal; e o oposto Darlan.

Resultados

Primeira etapa: Brasília – Brasil



08/06 – Brasil 3 x 0 Austrália (25/14, 25/18 e 25/21)

09/06 – Brasil 3 x 1 Eslovênia (25/21, 21/25, 25/20 e 25/16)

11/06 – Brasil 1 x 3 Estados Unidos (25/21, 25/27, 20/25 e 20/25)

12/06 – Brasil 0 x 3 China (23/25, 30/32 e 23/25)



Segunda etapa: Sofia – Bulgária



22/06 – Brasil 1 x 3 Polônia (16/25, 25/22, 16/25 e 22/25)

23/06 – Brasil 3 x 0 Sérvia (25/18, 26/24 e 25/17)

24/06 – Brasil 3 x 0 Irã (30/28, 25/23 e 25/19)

26/06 – Brasil 3 x 0 Bulgária (25/21, 25/19 e 25/22)



Terceira etapa: Osaka – Japão



06/07 – Brasil x Alemanha, às 3h40

07/07 – Brasil x Canadá, às 6h

08/07 – Brasil x França, às 3h40

10/07 – Brasil x Japão, às 7h10