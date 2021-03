Japão aplica goleada de 14 a 0 na Mongólia pelas Eliminatórias da Copa de 2022

Essa foi a segunda maior goleada da seleção do Japão em toda sua história no futebol, perdendo apenas para um 15 a 0 sobre Filipinas em 1967

A seleção do Japão conseguiu nesta terça-feira um dos placares mais elásticos de sua história ao golear a Mongólia por 14 a 0, pelas Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2022, que será realizado no Catar. O duelo, válido pela oitava rodada do Grupo F, aconteceu na cidade de Chiba, no Japão.

Essa foi a segunda maior goleada da seleção do Japão em toda sua história no futebol, perdendo apenas para um 15 a 0 sobre Filipinas em 1967.

Ex-jogador do Liverpool e atualmente emprestado ao Southampton, o meia Minamino abriu o placar aos 13 minutos. Depois, Osako, Kamada, Morita e Tuya (contra) ampliaram a vantagem ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o resultado foi ficando cada vez mais expressivo. Os gols foram marcados por Osako (duas vezes), Inagaki (duas vezes), Ito (duas vezes), Furuhashi (duas vezes) e Asano.

O detalhe é que três desses gols no segundo tempo foram anotados nos acréscimos, em um período de pouco mais de três minutos, quando a seleção da Mongólia simplesmente parou de jogar.

Com o resultado, o Japão segue com 100% de aproveitamento na segunda fase das Eliminatórias Asiáticas, liderando o Grupo F com 15 pontos. Na mesma chave, a Mongólia aparece na lanterna (quinto lugar), com três pontos. As seleções voltam a campo pelo qualificatório para o Mundial em junho.

