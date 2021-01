Irmãos Fittipaldi formarão dupla na Haas em GP virtual da F1 neste domingo

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

Os irmãos Enzo e Pietro Fittipaldi formarão a dupla de pilotos da equipe Haas neste final de semana na primeira etapa do campeonato virtual da Fórmula 1, que terá três etapas entre os dias 31 de janeiro e 14 de fevereiro. Enzo e Pietro já participaram deste campeonato representando Ferrari e Haas, respectivamente, ano passado, e pela primeira vez vão correr juntos. A corrida inaugural, que usará o palco do GP da Áustria, está marcada para começar às 15h do domingo.

A F1 transmitirá todas as provas ao vivo em seus canais de YouTube, Twitch e Facebook.

Outras equipes já confirmaram seus pilotos: a Williams terá seus titulares na pista, George Russell e Nicholas Latifi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já a Red Bull contará com Alex Albon, que perdeu a vaga neste ano para Sergio Perez, e o campeão de motocross Jeffrey Herling. E a Alpine escalou dois pilotos de seu programa de jovens, Oscar Piastri, campeão da F3, e Christian Lundgaard, que corre na F-2. Ex-pilotos da F-1, Stoffel Vandoorne e Vitantonio Liuzzi também vão participar da prova, correndo por Mercedes e AlphaTauri, e até o goleiro belga Thibaut Courtois vai participar, pela Alfa Romeo.

Os GPs Virtuais fizeram sucesso ano passado durante o período em que, em virtude da pandemia, a Fórmula 1 não conseguiu cumprir o calendário nas primeiras provas do ano, e voltou com três etapas aproveitando que a temporada de 2021 vai começar um pouco mais tarde do que o normal, com os testes coletivos marcados apenas para 12 a 14 de março e o GP de abertura, no Bahrein, acontecendo em 28 de março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A corrida virtual deste fim de semana terá como palco o Red Bull Ring. As provas seguintes serão nos circuitos de Silverstone, na Inglaterra, e em Interlagos, no Brasil.

“A F1 Virtual teve muito sucesso no ano passado e eles resolveram voltar com o campeonato novamente. Foi muito legal correr virtualmente contra o Enzo, que fez algumas etapas pela Ferrari, e fico feliz de estar ao lado dele para essa primeira etapa de 2021. Vamos em busca de um bom resultado em família”, diz Pietro, que foi pole position na etapa de Mônaco da F-1 Virtual ano passado, e levou o Brasil de volta ao grid ao substituir Romain Grosjean nas duas últimas corridas do ano da temporada 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Integrante da academia de pilotos da Ferrari, seu irmão Enzo está atualmente na F3, categoria em que fez sua estreia ano passado. “Eu corro bastante no game da F-1 e inclusive sempre transmitimos isso em nosso canal na Twitch, o Fittipaldi Brothers. Pude participar de algumas etapas do campeonato virtual da F-1 em 2020 e foi uma experiência muito bacana. Ainda não sei se estarei nas outras duas etapas, mas fico muito feliz de correr junto com meu irmão”, diz Enzo.

As informações são da FolhaPress