Internado com infecção respiratória, Zagallo apresenta boa evolução clínica

Internado desde terça-feira para tratar uma infecção respiratória, o tetracampeão mundial Mário Jorge Lobo Zagallo apresenta boa evolução clínica. A informação foi divulgada no fim da manhã desta sexta-feira pelo Hospital Barra D’Or, onde Zagallo está recebendo o tratamento

Segundo boletim assinado pela equipe médica que cuida do ex-treinador, Zagallo apresenta “evolução, com evidências clínicas e laboratoriais de boa resposta ao tratamento”. Os médicos ressaltaram ainda que ele se encontra “lúcido e respirando espontaneamente, sem suplementação de oxigênio”.

Assim que foi internado, Zagallo realizou teste para covid-19, que deu resultado negativo. Um dos nomes mais vitoriosos da história da seleção brasileira, ele defendeu a seleção brasileira em diferentes momentos por quase cinco décadas. Como jogador, ele conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962. Foi o treinador da seleção do Tri, em 1970, e auxiliar de Carlos Alberto Parreira na campanha do Tetra, em 1994. Zagallo ainda dirigiu a seleção na Copa do Mundo da França, em 1998, e foi coordenador em 2006, no Mundial da Alemanha.

Medalhista de bronze como técnico nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996, Zagallo também se tornou, em 2020, a primeira personalidade do futebol brasileiro a integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Por: Estadão Conteúdo