Internacional supera três pênaltis perdidos, ‘previsão’ e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Internacional superou três pênaltis perdidos e “previsão” de pai do rival para vencer o Maracanã por 3 a 0 nesta quinta-feira (22), em confronto pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com o placar, o time gaúcho se classificou para as oitavas do torneio, após vitória no primeiro embate por 1 a 0.

Os gols da partida foram marcados por Alan Patrick, Wesley e Óscar Romero. O Internacional venceu o duelo de ida contra os catarinenses por 1 a 0, com tento anotado por Gustavo Prado nos acréscimos da segunda etapa. O adversário da equipe gaúcha ainda não foi definido, e será conhecido após sorteio.

O goleiro Rayr, do Maracanã, agarrou duas cobranças, enquanto Alan Patrick acertou a terceira no travessão. O paredão revelou em entrevista no intervalo do jogo que seu pai “previu” que ele pegaria uma penalidade de cavadinha de Alan Patrick. Não só defendeu a finalização do camisa 10, exatamente numa cavada, como espalmou outra do ponta-esquerda. O capitão do time visitante desperdiçou ainda a terceira, acertando o trave.

As equipes voltam a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília): o Inter visita o Sport pela Série A do Brasileirão, enquanto o Maracanã recebe o Sampaio Corrêa, pela Série D.

COMO FOI O JOGO

O Internacional dominou o primeiro tempo, perdeu um pênalti com Alan Patrick e acertou a trave em outra oportunidade. O time comandou o confronto e manteve a posse de bola superior durante toda a primeira metade. O camisa 10 dos visitantes desperdiçou a melhor chance do embate, após tentar cavadinha contra Rayr e o goleiro defender com segurança. Após algumas finalizações sem muito perigo, o centroavante da equipe gaúcha acertou a trave no final da primeira etapa.

Na segunda etapa, mais dois pênaltis perdidos pelo clube de fora, mas o Internacional anotou três e venceu a partida. Sem sofrer finalizações, os visitantes tiveram muitas oportunidades de golear o Maracanã. O goleiro Rayr, porém, agarrou mais uma penalidade e viu Alan Patrick acertar o terceiro no travessão. O camisa 10, além de Wesley e Óscar Romero, fizeram os seus para deixar em 4 a 0 o agregado.

MARACANÃ

Rayr; Mandacaru (Hugo Freitas), Edimar, Jairo e Leandro; Michel, Wilker, Rogério e Patuta (Ronaldo Gadelha); Davi Torres (Luis Soares) e Bravo (Taumaturgo). Técnico: Júnior Cearense

INTERNACIONAL

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho) e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick (Óscar Romero); Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Wesley (Tabata). Técnico: Roger Machado

Local: Orlando Scarpelli – Florianópolis, Santa Catarina

Árbitro: Edina Alves

Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Wagner Reway

Gols: Alan Patrick, aos 5’/2ºT, Wesley, aos 27’/2ºT, Óscar Romero, aos 40’/2ºT

Amarelos: Edimar (Maracanã); Ricardo Mathias e Gustavo Prado (Internacional)