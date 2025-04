Internacional atropela Atlético Nacional com show de Alan Patrick na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Internacional venceu o Atlético Nacional por 3 a 0 nesta quinta-feira (10), em confronto pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo aconteceu no Beira-Rio.

Alan Patrick brilhou e marcou os três gols do confronto. Com o resultado, o Internacional subiu para primeiro colocado do grupo F, com quatro pontos, enquanto o Atlético Nacional caiu para terceiro, com três.

As equipes voltam a campo pela Copa Libertadores em duas semanas: o Inter recebe o Nacional em casa na terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), enquanto o Atlético Nacional visita o Bahia dois dias depois, às 21h.

COMO FOI O JOGO

O Atlético Nacional ameaçou o Internacional na primeira etapa, mas confronto ficou empatado sem gols. A equipe colombiana teve boas oportunidades de abrir o placar com jogadas de velocidade, desenvolvidas pelo ponta Hinestroza, ex-Palmeiras. O time da casa criou algumas chances, mas teve dificuldade de se organizar defensivamente contra o rival.

No segundo tempo, os visitantes tentaram o empate, mas o time de Porto Alegre dominou e venceu a partida. Com atuação mais confiante, o Internacional melhorou no confronto e soube assegurar a vantagem mínima no placar. Na reta final, conseguiu mais uma penalidade para Alan Patrick consagrar ainda mais a boa atuação no duelo.

INTERNACIONAL

Anthoni; Braian Aguirre, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabéi; Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo); Wesley (Bruno Tabata), Alan Patrick e Carbonero (Vitinho); Enner Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado

ATLÉTICO NACIONAL

Ospina; Román, Juan Aguirre, Tesillo e Cándido; Campuzano e Zapata; Hinestroza, Cardona (Carmiento) e Viveros; Morelos (Asprilla). Técnico: Javier Gandolfi

Local: Beira-Rio – Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: Miguel Rocha e Leslie Vásquez Maulén (CHI)

VAR: Miguel Araos (CHI)

Gols: Alan Patrick, aos 5’/2ºT, Alan Patrick, aos 36’/2ºT, Alan Patrick, aos 42’/2ºT

Amarelos: Carbonero, Bernabéi, Rogel, Borré (INT); Cardona, Rivero (ATL)

Vermelho: Hinestroza, Javier Gandolfi (técnico) (ATL)