Inter vence no último ato e empurra Botafogo para a pré-Libertadores

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) – O Inter venceu o Botafogo por 3 a 1, nesta quarta-feira (6), no Beira-Rio, pela última rodada do Brasileirão. Enner Valencia, Alan Patrick e Pedro Henrique marcaram para o time gaúcho. Janderson fez o gol dos cariocas.

O resultado deixou o Fogão com vaga na fase preliminar da Libertadores do ano que vem. O Colorado já estava com vaga garantida na Sul-Americana.

O Botafogo encerra sua participação no campeonato de forma melancólica, numa série de 11 jogos sem vencer. O Alvinegro terminou em 5º, com 64 pontos.

O Inter completou sua participação no Brasileirão com a quarta vitória consecutiva, terminando em 9º, com 55 pontos.

O JOGO

O Internacional dominou o jogo desde o começo. Sem ser pressionado pelo Botafogo, o time da casa trocou passes com liberdade e construiu suas jogadas até marcar o gol inaugural. Em seguida faria outro, que acabou anulado pela arbitragem. Mas ao longo da partida praticamente inteira, o Colorado jogou sem ser atrapalhado pelo adversário e construiu sua vantagem.

O Botafogo se repetiu. Foi uma equipe pouco intensa, sem criatividade ofensiva e frágil na zaga. A versão do segundo turno do Brasileirão — totalmente diferente da metade inicial da competição — encerrou sua participação com os defeitos que se multiplicaram a cada jogo. Mesmo dominado, pouco fez para reagir e acabou perdendo.

DESTAQUES

Pegou, Rochet! Cuesta venceu a defesa do Inter por cima e concluiu para a defesa do goleiro, aos 11 minutos do primeiro tempo.

1 x 0. Enner Valencia recebeu cruzamento de Mauricio, dominou e bateu cruzado para abrir o placar aos 19 minutos do primeiro tempo.

Gol anulado do Inter! Alan Patrick ficou com a sobra após tentativa de Valencia, e marcou, mas a arbitragem invalidou o gol, aos 25 minutos da primeira etapa.

Errou, Rochet! Lançamento em direção a Luiz Henrique, Rochet furou ao tentar afastar, mas Mercado chutou para escanteio.

1 x 1. Janderson aproveitou bom cruzamento e empatou o jogo de cabeça para o Botafogo, com um minuto de segundo tempo.

2 x 1. Alan Patrick recebeu cruzamento de Gabriel Barros, dominou dentro da área entre dois marcadores e colocou na rede, aos 4 minutos do segundo tempo.

3 x 1. Pedro Henrique arrancou em velocidade, e bateu cruzado para marcar o terceiro, aos sete minutos do segundo tempo.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro (ambos Fifa/SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Danilo Barbosa, Matheus Nascimento (BOT); Pedro Henrique (INT)

Gols: Enner Valencia, do Inter, aos 19 minutos do primeiro tempo; Janderson, do Botafogo, com um minuto de segundo tempo; Alan Patrick, do Inter, aos quatro minutos do segundo tempo; Pedro Henrique, do Inter, aos sete minutos do segundo tempo

INTER

Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Bruno Henrique, Mauricio (Gabriel), Aránguiz (Thauan Lara) e Gabriel Barros (Johnny); Alan Patrick (Luiz Adriano) e Enner Valencia (Pedro Henrique). T.: Eduardo Coudet

BOTAFOGO

Lucas Perri; Phelipe Sampaio, Danilo Barbosa e Victor Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Tiquinho Soares), Eduardo (JP) e Hugo; Carlos Alberto (Júnior Santos), Luiz Henrique (Victor Sá) e Janderson (Matheus Nascimento). T.: Tiago Nunes