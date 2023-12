Inter retoma contato por Everton Ribeiro e aguarda desfecho com Flamengo

Além do Inter, o Cruzeiro também tem interesse na contratação dele e faz movimento semelhante no mercado da bola

Folhapress

Porto Alegre – RS

O Internacional retomou contato com o estafe de Everton Ribeiro e aguarda desfecho da negociação dele com Flamengo.

De olho na contratação de Everton Ribeiro, o Inter apresentou suas condições para avançar na negociação.

O Colorado gostaria de contar com o meia na próxima temporada e está disposto a atender as exigências que emperram acordo com Fla, como o tempo de contrato.

Everton, porém, sinalizou algumas vezes que só vai abrir negociação com outro clube depois de esgotar a conversa com o Rubro-Negro. O jogador gostaria de ficar no Rio de Janeiro.

Além do Inter, o Cruzeiro também tem interesse na contratação dele e faz movimento semelhante no mercado da bola.

Nos próximos dias, o estafe de Everton prevê se reunir com a direção do Flamengo para ter um veredito sobre o futuro. Caso não encontre um caminho para ampliar o vínculo que vence na virada do ano, abrirá negociação com gaúchos e mineiros.

No Beira-Rio, Everton Ribeiro é visto como alternativa para eventuais ausências de Alan Patrick, além de também poder atuar na posição atualmente ocupada por Mauricio no time titular.

Mauricio é alvo de investidas de diversos clubes e pode ser negociado caso alguma equipe atinja o valor pretendido pelo Colorado, aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 53,2 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos dele.