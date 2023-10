Inter impõe qualidade sobre o Vasco, vence e mantém cariocas em desespero

Mauricio e Enner Valencia marcaram para o Inter, enquanto Alex Teixeira descontou para o Vasco.

Embalado depois de aplicar goleada histórica por 7 a 1 contra o Santos, o Internacional murchou a torcida em São Januário e venceu o Vasco por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Cruzmaltino na zona de rebaixamento.

Mauricio e Enner Valencia marcaram para o Inter, enquanto Alex Teixeira descontou para o Vasco.

Paulinho e Erick Marcus foram expulsos nos acréscimos do segundo tempo.

Com o triunfo, o Colorado subiu para 38 pontos e se aproximou da primeira metade da tabela, ultrapassando Corinthians, Cruzeiro e Cuiabá.

Já o Vasco permaneceu na zona da degola com 30 pontos -um a menos que o Goiás, atual 16º colocado.

Desta forma, o Cruzmaltino terá pela frente um duelo decisivo no próximo domingo (29), contra o Goiás, às 16h (de Brasília). No mesmo dia, às 18h30, o Inter recebe o Coritiba no Beira-Rio.

O JOGO

O Vasco iniciou pressionando, mas brilho de Alan Patrick deixou Inter na vantagem. O Cruzmaltino chegou perto de marcar no início do primeiro tempo, com boas participações de Vegetti e Payet. Mas entrou em ação o camisa 10 colorado, que deixou Mauricio na cara do gol para abrir o placar, aos 20 minutos, e participou da jogada que culminou em um tento impedido marcado por Enner Valencia, logo em seguida.

Time carioca ficou apático após sofrer gol e viu o Inter dominar primeiro tempo. Os visitantes tomaram controle do jogo, enquanto os mandantes foram para o intervalo sob vaias da torcida.

No segundo tempo o Vasco foi para cima, mas o Inter aproveitou os contragolpes e ampliou. Buscando o empate a todo custo, a equipe de Ramón Díaz deixou espaços e os gaúchos aproveitaram. Valencia, aos 15, fez o segundo gol. Aos 40, Alex Teixeira descontou para o Vasco, que ainda teve os meias Paulinho e Erick Marcus expulsos nos acréscimos, após entradas duras.

GOLS E DESTAQUES

0x1: Mauricio abriu o placar para o Inter. Aos 20, Alan Patrick dominou na entrada da área e passou de cavadinha para Mauricio. O camisa 27 saiu na cara do gol e apenas tirou de Léo Jardim.

Impedido. Quatro minutos após o gol, Mauricio recebeu de Alan Patrick na grande área e bateu de esquerda. Léo Jardim rebateu nos pés de Valencia, que apenas escorou. O artilheiro equatoriano, porém, foi flagrado em posição irregular.

Lá e cá. Perto dos acréscimos da etapa inicial, Valencia saiu em velocidade pela esquerda, cortou para o meio e exigiu grande defesa de Léo Jardim. No revide vascaíno, Pec chutou cruzado e Rochet espalmou para fora da área. Piton chegou finalizando e a bola passou à esquerda do goleiro uruguaio.

Coudet e Vitão salvaram o Inter. No primeiro lance de perigo do segundo tempo, Vegetti testou à queima-roupa e o goleiro colorado fez grande defesa. Na sequência, o próprio centroavante pegou o rebote e parou em Vitão, que salvou em cima da linha.

0x2: Valencia ampliou. Aos 15, Bustos aproveitou sobra e deixou para Valencia na direita. O camisa 13 invadiu a área e finalizou para o fundo das redes.

Embate entre Valencia e Léo Jardim apimentou segunda etapa. Com 24 minutos, o experiente sul-americano saiu na cara do gol, tentou driblar Jardim, mas o goleiro se recuperou e fez boa defesa. Pouco antes, o atacante teve a chance de fazer mais um, na frente do arqueiro vascaíno, mas furou.

1×2: Alex Teixeira deu esperanças ao Vasco na reta final. Erick Marcus levantou para a área e Alex Teixeira subiu para cabecear firme no canto esquerdo, em lance perto do fim do jogo.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama 1 x 2 Internacional

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel (Alex Teixeira), Paulinho, Praxedes (Jair); Payet (Erick Marcus), Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

INTER

Rochet; Bustos (Nico Hernández), Mercado, Vitão, Renê; Aránguiz (Bruno Henrique), Johnny, Maurício (Igor Gomes), Alan Patrick (De Pena); Wanderson e Enner Valencia (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Coudet

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Zé Gabriel, Erick Marcus [2], Paulinho [2] (Vasco); Wanderson, Mercado, De Pena (Inter)

Cartões vermelhos: Paulinho e Erick Marcus (Vasco)

Gols: Mauricio (aos 20 minutos do primeiro tempo), Enner Valencia (aos 15 minutos do segundo tempo) (INTER) e Alex Teixeira (aos 40 minutos do segundo tempo) (VASCO)