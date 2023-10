Inter goleia, passa em 1º e elimina o Boca Juniors na Libertadores feminina

O Colorado manteve os 100% e garantiu a liderança da chave. Já o Boca, com quatro, viu a vantagem no saldo ruir e perdeu a vaga às quartas

SÃO PAULO, SP

(UOL/FOLHAPRESS)

O Inter deu show no Metropolitano de Techo, atropelou o Boca Juniors por 5 a 0 e avançou em primeiro no Grupo D da Libertadores feminina. A goleada também eliminou o adversário argentino do torneio.

Roberta, Priscila, duas vezes, Letícia Monteiro e Soll fizeram os gols da partida. As brasileiras abriram 4 a 0 ainda no primeiro tempo, e deram números finais na segunda etapa.

O Colorado manteve os 100% e garantiu a liderança da chave. Já o Boca, com quatro, viu a vantagem no saldo ruir e perdeu a vaga às quartas de final para o América de Cali, que goleou o Nacional por 4 a 0 e ficou com a segunda vaga.

O adversário do Inter nas quartas será o Colo-Colo, que ficou em segundo no Grupo C a partida está marcada para o domingo (15). O América de Cali, por sua vez, enfrenta o Corinthians na próxima fase.

Como foi o jogo

O Internacional fez um primeiro tempo avassalador. A equipe brasileira já estava ganhando por 3 a 0 com 25 minutos de jogo e foi para o intervalo com quatro gols de vantagem.

O time colorado administrou o resultado e ainda ampliou no segundo tempo, enquanto o Boca Juniors encontrou dificuldades para atacar. Em larga desvantagem, o time argentino não teve forças para reagir e acabou eliminado com a combinação dos placares da rodada