Inter avalia pagar R$ 1 milhão para ter Rodinei em “final” contra Flamengo

O Internacional tem um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro. Se bater o Flamengo no domingo (21), o clube colorado rompe um jejum de 41 anos e ergue a taça. Por isso, o clube avalia o pagamento de R$ 1 milhão ao time rubro-negro para contar com o lateral direito Rodinei. O valor se refere a uma multa prevista em contrato. Rodinei pertence ao Flamengo e está emprestado ao Inter até o fim de maio.

Ainda que o Inter não esteja em uma condição financeira favorável, a titularidade incontestável e o grau decisivo da partida fazem o clube gaúcho pensar efetivamente em pagar a preço estipulado e contar com o jogador.

“Quem vai jogar ou não, cabe à comissão técnica. Vamos fazer essa discussão a partir de agora. Mas o Inter não está preocupado com valores, e sim em buscar o título. Isso vai depender da comissão técnica, de como irá montar a equipe”, disse o presidente Alessandro Barcellos.

Se depender do técnico Abel Braga, Rodinei estará em campo. O treinador rasgou elogios ao jogador, citando até uma possibilidade de seleção -sem explicar se brasileira ou da competição.

“Eu gostaria de contar com toda equipe, mas é a direção quem sabe disso. Não vou falar. Pelo campeonato que o Rodinei está fazendo, como terminou o ano e como começou este, com certeza vai vir coisa boa para ele. Por que não uma seleção? Está num momento e numa forma extraordinária, de velocidade e força incríveis. Ele tem contrato, tem uma multa, e eu sei que ninguém está sorrindo com a questão financeira, mas vamos ver, a direção irá resolver”, afirmou o técnico.

Caso não o Inter opte por não pagar a multa e Abel não conte com Rodinei, Heitor é o substituto imediato. O treinador já não contará com Victor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Zé Gabriel e Pedro Henrique disputam lugar na zaga.

O grupo gaúcho se reapresenta na terça-feira e inicia a semana de preparação para o duelo que pode valer o título do Brasileiro.

As informações são da Folhapress