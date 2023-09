Inspirada em Daiane dos Santos, gaúcha brilha nos Jogos da Juventude

Nicole Bello domina provas de ginástica artística e garante 4 ouros

Se o primeiro terço dos Jogos da Juventude teve uma atleta da ginástica rítmica (a paulista Fernanda Alvaz) como a principal medalhista entre as meninas, a fase intermediária do evento, realizado em Ribeirão Preto (SP), tem outra ginasta como protagonista – agora na modalidade artística. Trata-se da gaúcha Nicole Bello, que arrebatou o ouro em quatro provas: individual geral, por equipes, salto e solo.

A competição segue até o próximo dia 16, com transmissão da TV Brasil. Confira, no final do texto, a programação da semana que vem.

Aos 12 anos, Nicole não era nascida quando a conterrânea Daiane dos Santos foi campeã mundial de ginástica, em 2003, ao som do choro Brasileirinho. Mesmo assim, segundo a jovem, a escolha da mesma música para brilhar no Ginásio de Esportes Docão – em Sertãozinho (SP), cidade vizinha a Ribeirão Preto – foi uma homenagem à estrela da ginástica brasileira.

“A Daiane vem do mesmo clube que eu [Grêmio Náutico União, de Porto Alegre], então ela é minha inspiração. Mas a minha técnica também achou uma boa ideia, porque gosto muito de artístico e música brasileira nesse estilo. Eu adoro fazer o solo e salto, provas que estou me destacando. Mas a coreografia com essa música tem uma responsabilidade enorme por conta da Daiane”, destacou Nicole, ao site do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Os resultados nos Jogos da Juventude não são isolados. Em 2022, por exemplo, Nicole foi medalhista de ouro (equipes) e prata (individual) no Sul-Americano Infantil, disputado em Guayaquil, no Equador. Ela também tem pódios em Campeonatos Brasileiros infantil e juvenil.

“As medalhas são frutos dos meus treinos. É muita dedicação, todos os dias, e eu vim aqui para ganhar. Não vim de brincadeira. Eu sempre vou com tudo, claro, respeitando minhas adversárias. Tem também os meus técnicos, que estão sempre me corrigindo, e minhas colegas que me ajudam muito. Então, tudo faz parte e é por isso que cheguei até aqui.”

Masculino

As disputas da ginástica artística, iniciadas na quarta-feira (6), chegaram ao fim na sexta-feira (8). No masculino, o destaque foi o paulista Pedro Silvestre, que também amealhou quatro ouros (argolas, salto, paralelas e barra). Na quinta-feira (7), ele já tinha conquistado uma prata (equipes) e um bronze (individual geral).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu gostei muito dessa competição, porque consegui me concentrar bem mais para fazer os aparelhos. Ontem [quinta], eu estava meio disperso, mas hoje [sexta] fui bem melhor. Vim com a expectativa de ganhar medalhas em todas as provas que disputaria, então deu certo”, disse Pedro, à página do COB.

A fase intermediária dos Jogos da Juventude termina neste domingo (10), com as finais do vôlei de quadra. A partir de terça-feira (12), tem início a etapa final do evento, que envolverá sete modalidades: esgrima, tiro com arco, vôlei de praia, natação, águas abertas, handebol e basquete.

Transmissões da TV Brasil

Terça-feira (12)

9h – natação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quarta-feira (13)

9h – natação

Quinta-feira (14)

9h – natação

16h – finais do vôlei de praia

Sábado (16)

11h – finais do handebol

Com informações da Agência Brasil