Inovação tecnológica no esporte do Distrito Federal

PUBLICIDADE

Mayra Dias

[email protected]

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal apresentou na tarde de ontem, na unidade esportiva do Riacho Fundo I, um novo sistema de computadores para os Centros Olímpicos e Paralímpicos de Brasília (COPs).

O objetivo, com isso, é modernizar e trazer melhoria na configuração do atendimento e armazenamento dos dados dos alunos matriculados nos COPs.

O novo sistema tecnológico, criado pela Tecnologia da Informação (TI) da pasta do Governo do Distrito Federal, está sendo distribuído nas 12 Unidades Esportivas encontradas no DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a assessoria de comunicação da Secretaria de Esporte e Lazer informou que, a princípio, serão disponibilizados 80 computadores com internet já instalada em todas as unidades.

No texto, é assegurado também que, a partir de agora, serão todos informatizados, o que beneficiará, entre outras coisas, na agilidade de novas matrículas e no mapeamento de demandas esportivas das comunidades atendidas. Os dados dos alunos matriculados no Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos, antes da mudança, eram arquivados manualmente.

Faltava Internet

Na cerimônia de apresentação do novo sistema tecnológico, que contou com a presença da secretária de Esportes do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF), a também deputada federal afirmou que até o momento, o DF só contava com dois Centros Olímpicos com acesso à internet.

“Nós estamos tirando da época da pedra, literalmente, as nossas vilas olímpicas”, afirma a secretária de Esporte.

Divulgação

Celina Leão também aproveitou o momento para divulgar a criação de um portal onde serão ofertadas as vagas para as vilas olímpicas. “Nós estamos criando a Central Única de Cadastro de Vagas para a vilas olímpicas. Todas as vagas serão disponibilizadas no site da secretaria para que a gente possa entender qual é a necessidade de cada cidadão”, assegurou a a titular do Esporte do governo Ibaneis Rocha, desde quando saiu Leandro Cruz, atualmente no comando da Educação do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muitas vezes a gente oferta um tipo de atividade e aquela cidade, especificamente, está querendo mais judô, ou quer ter mais aulas de natação”, completou.

Agradecimento dos COPs

Durante a cerimônia em que o foi apresentado um novo sistema de computadores para os Centros Olímpicos e Paralímpicos de Brasília, o representante de tais locais no evento elogiou a postura da pasta do Esporte e pelo que fez para ter chance de formar mais atletas de alto rendimento.

O subsecretário dos Centros Olímpicos, Ziel Ferreira, agradeceu a iniciativa da secretária e mostrou satisfação em receber o projeto da Pasta. “Os COPs nunca tiverem Internet. E para a nossa satisfação e alegria, especialmente dos nossos diretores e assessores, podemos ter uma comunicação mais efetiva com a Secretaria e com a comunidade”, comemorou.