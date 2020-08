Hexacampeão, Hamilton diz querer disputa mais acirrada na Fórmula 1

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Seis vezes campeão do mundial de pilotos da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton lamentou a falta de competitividade na busca pelo título. Nesta temporada, ele já venceu três das quatro provas realizadas e lidera a competição.

“Honestamente, eu cresci –especialmente quando você está no kart– com as corridas roda a roda, é isso que sempre me excitou, e é isso que me faz acordar de manhã”, afirmou no domingo (2), após sua vitória no Grande Prêmio da Inglaterra.

Hamilton ainda fez menção a Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, que encerraram a prova em Silverstone na segunda e terceira colocação, respectivamente. “Esta não é a luta pelo campeonato que eu esperava. Preferiria muito, muito mais ter uma batalha muito próxima com esses dois, porque é isso que me anima”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O hexacampeão lidera a temporada com 88 pontos, 30 a mais do que o segundo colocado e seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas. A Mercedes, escuderia de ambos, é a primeira no ranking dos construtores, com 146 pontos, 68 à frente da Red Bull, vice-líder.

As informações são da FolhaPress