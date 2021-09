Hamilton termina GP da Rússia em 1º e alcança sua centésima vitória na F1

Os líderes do campeonato e que se envolveram em uma batida no último GP, na Itália, quando holandês voou com seu carro por cima do inglês, e tirou os dois da prova

O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou a centésima vitória da carreira neste domingo (26) em Sochi, no GP da Rússia.

Havia muita expectativa para a disputa entre o heptacampeão inglês e Max Verstappen, da Red Bull. Os líderes do campeonato e que se envolveram em uma batida no último GP, na Itália, quando holandês voou com seu carro por cima do inglês, e tirou os dois da prova.

A maior disputa em Sochi, porém, ficou entre Hamilton e outro piloto inglês, Lando Norris, 21, da McLaren, que havia conquistado a primeira pole da sua carreira no treino classificatório de sábado (25). No último GP, em Monza, Norris terminou a prova em segundo, atrás de seu companheiro de McLaren, Daniel Ricciardo.

Faltando menos de 10 voltas para o final da prova, Norris estava segurando a primeira posição, com Hamilton em segundo, com grandes chances de conquistar a primeira vitória na Fórmula 1. O cenário mudou quando, a sete voltas do final, começou a chover em Sochi. Com a pista molhada, Norris começou a patinar na pista.

Na volta 50, Hamilton parou nos boxes para colocar pneus médios, mais adequados para a pista molhada, enquanto Norris desobedeceu a McLaren e decidiu continuar com os pneus slick, em um movimento de tudo ou nada para tentar a vitória. Porém, a chuva aumentou e o jovem piloto foi obrigado a parar, faltando apenas uma volta, e Hamilton assumiu a liderança.

VEJA O RESTANTE DO CALENDÁRIO DA TEMPORADA 2021 DA F1

26.set – GP da Rússia – Sochi

10.out – GP da Turquia – Istambul

24.out – GP dos EUA – Austin

07.nov – GP do México – Cidade do México

14.nov – GP de São Paulo – Interlagos / São Paulo

21.nov – GP do Qatar*

05.dez – GP da Arábia Saudita – Jeddah

12.dez – GP de Abu Dhabi – Yas Marina