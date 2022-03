Haas confirma Pietro Fittipaldi nos treinos da F-1, mas despista sobre substituto de Mazepin

Pietro Fittipaldi precisará contar com um bom patrocínio, que substitua a empresa russa de fertilizantes Uralkali

Pietro Fittipaldi terá a oportunidade de pilotar o carro da Haas na última sessão de treinamentos na pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. Os testes acontecem entre os dias 11 e 13 de março. O piloto brasileiro disputa a vaga deixada pelo russo Nikita Mazepin como titular do cockpit na escuderia norte-americana. O neto do bicampeão Emerson Fittipaldi sabe que mostrar bom desempenho não será suficiente para conquistar a vaga.

A confirmação do nome de Pietro Fittipaldi nos treinos foi dada por Gene Haas, dono da escuderia, em entrevista à AP. O empresário também analisou o cenário que a equipe enfrenta para definir o novo parceiro do alemão Mick Schumacher. “Estamos analisando vários candidatos, veremos quem está disponível e com o que temos de lidar, mas teremos alguém até quarta-feira. Pietro definitivamente estará nos treinamentos, é para isso que ele serve, ele é o piloto de testes”, disse o norte-americano.

Para conquistar a vaga de titular na Haas, Pietro Fittipaldi precisará contar com um bom patrocínio, que substitua a empresa russa de fertilizantes Uralkali, pertencente ao pai de Nikita Mazepin e que teve seu contrato com a escuderia rompido após o início da guerra na Ucrânia.

O italiano Antonio Giovinazzi, que estava na Alfa Romeo até a última temporada e é o atual piloto de testes da Ferrari, desponta como o favorito. Além dele, dois jovens são candidatos. Um deles é o australiano Oscar Piastri, de 20 anos, atual campeão da Fórmula 2. O indiano Jehan Daruvala, de 23 anos, que também pilota na categoria inferior, possui na figura do pai um potencial investidor para a Haas. Ele é um dos executivos de uma empresa de energia solar.

A Haas espera definir o substituto de Nikita Mazepin o mais rápido possível para não ser prejudicada no início da temporada. Última colocada no último mundial de construtores, a escuderia norte-americana vive momento delicado e precisa recuperar prestígio com melhores posições em 2022.