Grêmio vira sobre o Fluminense em tarde de aplausos por reestreia de Luan

O clube gaúcho vai a 33 pontos e assume, provisoriamente, a vice-liderança. O Flu, com 31, pode deixar o G-6 ao final da rodada

De virada, o Grêmio bateu o Fluminense por 2 a 1 neste domingo (13), pela 19ª rodada do Brasileiro.

Cano abriu o placar, mas o Bitello empatou apenas seis minutos depois.

Ferreirinha virou a partida ainda antes do intervalo.

Luan entrou aos 41 minutos do segundo tempo fez sua reestreia no Imortal. O jogador foi muito aplaudido ao entrar em campo.

Contando com hoje, o Grêmio venceu os últimos jogos contra o Fluminense. A última vitória dos cariocas foi em 2019.

COMO FOI O JOGO

O Fluminense teve o dobro de posse de bola no primeiro tempo e alugou o campo de defesa do time da casa. A boa troca de passes encontrou espaços na marcação e criou duas boas chances, com o gol saindo na terceiro. O Imortal, apostando em jogadas de velocidade, empatou pouco depois. Com o gol, o time ajustou a marcação e conseguiu a virada ainda na etapa inicial, com Ferreirinha, já aos 45 minutos.

A partida continuou movimentada depois do intervalo, com os visitantes buscando mais o gol e o time da casa levando perigo no contragolpe. Os dois times chegaram a balançar a rede, entretanto, os tentos foram anulados: do Flu pelo VAR e o do Grêmio pela arbitragem em campo.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Bruno Alves, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Ronald (Lucas Besozzi), Bitello (Luan) e Ferreira (Gustavo Martins); João Pedro Galvão (Pepê) e Suárez. T,: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Martinelli) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Daniel (Leo Fernández) e Ganso (Yony González); Arias, Cano e Keno. T.: Fernando Diniz.

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Dia e hora: 13 de agosto, domingo, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Villasanti, Fábio, Suárez (GRE); Samuel Xavier, Marlon, Fernando Diniz, Daniel, André (FLU)

Gols: Cano, aos 18’/1ºT, para o Fluminense; Bitello, aos 24’/1ºT, e Ferreirinha, aos 45’/1ºT, para o Grêmio