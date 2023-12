Grêmio prioriza renovação com Renato Gaúcho e trata alvos com o treinador

A direção gremista está otimista no acerto com Portaluppi e espera oficializar o novo vínculo dele nos próximos dias.

O Grêmio trata como prioridade absoluta a renovação de contrato com o técnico Renato Gaúcho.

Não há qualquer tipo de plano B preparado neste momento. A única alternativa para o time azul, branco e preto é manter o treinador.

Renato deve receber um aumento salarial como consequência do bom rendimento do time ao longo de 2023. O novo contrato deve ir até o fim de 2024.

Movimentos mais firmes no mercado da bola passarão a acontecer após a garantia de permanência do técnico. No fim da temporada, Renato chegou a cogitar ‘férias prolongadas’ e colocou em dúvida sua renovação.

TÉCNICO JÁ PARTICIPA DO PLANEJAMENTO

A confiança é tão grande na ampliação do vínculo do treinador que ele já participa, desde antes das férias, do planejamento para a próxima temporada.

Renato costuma deixar alguns nomes como indicação para a direção do clube trabalhar em negociações, e fez isso antes de partir ao Rio.

Cássio, goleiro do Corinthians, é um dos jogadores com os quais Portaluppi gostaria de trabalhar. Everton Ribeiro também estaria na lista dele, segundo apurou o UOL.

Mesmo no Rio de Janeiro, o treinador mantém contato com a direção quase diariamente para tratar de sua situação e já ouvir as atualizações sobre possíveis reforços.

Uma das condições impostas pelo técnico para renovar é exatamente ter um time em condições de disputar títulos.