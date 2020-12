Grêmio dá quatro dias de folga ao elenco após classificação na Copa do Brasil

PUBLICIDADE

O Grêmio liberou jogadores e comissão técnica para recesso de quatro dias, em virtude do Ano-Novo. A programação prevê reapresentação na segunda-feira (5) com vistas ao duelo diante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro.

A delegação que esteve em São Paulo na quarta-feira (30) para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil já foi liberada para deslocamentos individuais.

Renato Gaúcho, inclusive, brincou sobre as festas da virada no Rio de Janeiro. “Champanhe é muito cara, e está feia a coisa. Feia para todo mundo. Eu não gosto de champanhe, por incrível que pareça. Eu prefiro chope, vou tomar chope, sim, e curtir minha família, curtir meus amigos. Pode ter certeza”, brincou o treinador do Grêmio.

O Grêmio jogará a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras em fevereiro, nos dias 3 e 10. As datas podem sofrer alteração caso o time alviverde avance à final da Copa Libertadores e conquiste o título.

“Está todo mundo cansado e é merecida essa folga. Esse ano é muito triste, ruim para o mundo todo, mas a gente deu essa alegria ao nosso torcedor e vamos poder brindar com muita alegria esses poucos momentos felizes do ano. Réveillon está aí, feliz Ano-Novo com muito cuidado e saúde”, completou Renato Gaúcho.

