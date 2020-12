Grêmio cria oportunidades, mas só empata sem gols contra o Goiás fora de casa

PUBLICIDADE

Às vésperas da partida decisiva contra o Santos pelas quartas de final da Copa Libertadores, o Grêmio visitou o Goiás e criou chances de gol, mas só empatou por 0 a 0, neste sábado, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho foi superior durante todos os 90 minutos.

O Grêmio mais uma vez teve um time chamado de alternativo e perdeu a chance de encostar ainda mais no “pelotão” dos quatro primeiros colocados. Os gaúchos poderiam dormir na terceira colocação, mas aparecem em sexto lugar com 41 pontos.

Obviamente,o resultado não ajuda o Goiás na tabela de classificação. Agora o time goiano tem 20 pontos ganhos e aparece na 19.ª e penúltima colocação – mesma pontuação que o Botafogo, que caiu para a lanterna por ter menor número de vitórias: 4 a 3.

O Goiás iniciou a partida demonstrando postura ofensiva e logo no primeiro minuto teve ótima chance de abrir o placar. Após cruzamento na área, a defesa do Grêmio afastou mal e Ariel Cabral acertou chute forte e obrigou o goleiro Vanderlei a fazer excelente defesa.

Contudo, aos poucos o Grêmio melhorou em campo e ditou as ações dentro das quatro linhas. E poderia ter aberto o placar em chute de Orejuela, aos nove minutos, e com Matheus Henrique, aos 19, em batida colocada que forçou o goleiro Tadeu a mandar para a linha de fundo.

Antes do intervalo, o Grêmio voltou a exigir o goleiro do Goiás. Aos 38 minutos, Lucas Silva cobrou falta na direção do gol, a bola passou por todo mundo e Tadeu, no reflexo, mandou para escanteio, fazendo nova grande defesa.

No segundo tempo, os times diminuíram a intensidade e consequentemente as chances de gol também acabaram sendo feito raro em campo. Em um dos poucos momentos de inspiração do Grêmio, aos oito minutos, Pepê tocou para Matheus Henrique dentro da área e ele acabou mandando para fora.

O Goiás perdeu poder ofensivo e se viu refém do Grêmio dentro da própria casa. Ainda assim o time goiano conseguiu suportar a pressão e somar mais um ponto no campeonato.

Pelo Brasileirão, o Goiás voltará a campo apenas no próximo dia 21, uma segunda-feira, quando visitará o Corinthians, às 20 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o Grêmio jogará no próximo sábado contra o Sport, às 19 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

Importante destacar que antes de enfrentar o Sport, o Grêmio tem duelo decisivo nesta terça-feira, quando enfrentará o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores. Na partida de ida, os times empataram por 1 a 1 em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 x 0 GRÊMIO

GOIÁS – Tadeu; Iago Mendonça, David Duarte e Fábio Sanches; Shaylon, Breno, Ariel Cabral, Miguel Figueira (Daniel Oliveira) e Jefferson; Fernandão (João Marcos) e Rafael Moura. Técnico: Glauber Ramos.

GRÊMIO – Vanderlei; Orejuela, Rodrigues, Kannemann e Bruno Cortez; Darlan (Thaciano), Matheus Henrique (Fabrício) e Lucas Silva; Pepê, Churín (Patrick) e Luiz Fernando (Ferreira). Técnico: Renato Gaúcho.

CARTÕES AMARELOS – Iago Mendonça, Fábio Sanches, Ariel Cabral e Rafael Moura (Goiás); Rodrigues (Grêmio).

ÁRBITRA – Edina Alves Batista (Fifa-SP).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).