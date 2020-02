Goleiro do Juventude detona Daronco: “Se encontra na rua, ele afina”

PUBLICIDADE 

O goleiro Marcelo Carné, do Juventude, detonou o árbitro Anderson Daronco após a derrota para o Grêmio por 3×0 na manhã deste sábado (29). Carné admitiu a superioridade do tricolor gaúcho, mas se mostrou bastante descontente com o juiz.

"É ruim quando o Daronco apita porque ele tenta se impor porque acho que ele é malhado, é forte. É até engraçado porque se encontra na rua afina" 👀



Carné fez alusão à força física de Daronco. “É ruim quando o Daronco apita porque ele tenta se impor porque acho que ele é malhado, é forte”, declarou. Durante a partida deste sábado, o árbitro marcou três pênaltis a favor do Grêmio. O goleiro pegou um, mas não evitou os gols nas outras duas cobranças.

O jogo foi válido pelo segundo turno do Campeonato Gaúcho. O Grêmio foi a campo com um time misto porque está visando a estreia na Libertadores na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o América de Cali-COL, no estádio Pascual Guerrero.

Pepê e Diego Souza, ambos de pênalti, e Luciano, marcaram os gols gremistas. Na próxima rodada do Gauchão, o Grêmio volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Pelotas, na Boca do Lobo, às 16h. No mesmo dia, o Juventude recebe o São José, às 17h, no Alfredo Jaconi.