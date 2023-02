Goleiro do Ituano é encontrado morto

Informações sobre o velório e enterro de Jian, que nasceu no Paraná, ainda não foram divulgadas.

O terceiro goleiro do Ituano, Jian Kayo, foi encontrado morto em sua casa, em Itu (SP), na noite deste sábado (18). A morte do atleta de 21 anos foi informada pelo clube na manhã deste domingo (19).

O jogador está no Galo de Itu há dois anos. Ele disputou várias partidas nas categorias de base, incluindo o Paulista Sub-20 em 2022 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas não jogou pelos profissionais.

Informações sobre o velório e enterro de Jian, que nasceu no Paraná, ainda não foram divulgadas.

Veja a nota oficial do Ituano:

“Com muita tristeza e consternação, o Ituano F.C. comunica o falecimento do atleta JIAN KAYO GOMES SOARES. Seu corpo foi encontrado sem vida, em sua residência, na noite do sábado dia 18. O goleiro Jian Kayo, nascido no Paraná, tinha 21 anos. Chegou para o sub 20 do Ituano em 2021 e foi titular no Campeonato Paulista daquele ano, titular na Copa São Paulo de 2022 e também no Paulista do mesmo ano. Promissor e de qualidade, foi promovido ao elenco de profissionais para 2023. Lamentamos profundamente esta grande perda, direcionando nossas orações a ele, sua Família e amigos. O Ituano F.C. está prestando todo o apoio e atenção necessários à Família, neste momento de profunda dor. Assim que possível, após liberação pelas autoridades e pela Família, divulgaremos informações adicionais”.