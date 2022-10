Goleiro Bruno declara voto em Bolsonaro

Atleta afirmou que vota em Bolsonaro pensando no melhor para os próprios filhos

O goleiro Bruno Souza, conhecido pela morte da namorada Eliza Samudio em 2010, expôs seu voto para presidente da República na noite de sexta-feira (7). “Aqui é 22”, declarou o atleta.

“Hoje me perguntaram se eu sou 13 ou se eu sou 22. Eu, pessoal, eu sou a favor de um país justo, que seja um país honesto, sabe. E eu coloco é na balança aquilo que foi feito durante todo esse tempo aí, e eu sei que o 22 está fazendo um bom trabalho, no meu modo de pensar, minha opinião. Então é isso, e ponto final”, iniciou Bruno, em um vídeo de 11 minutos.

Bruno, que é criticado pela morte de Eliza desde que foi condenado pela autoria no crime, fez uma relação do seu caso com o de Lula. “Mas eu acho que é um país da hipocrisia tão grande, um jogo de interesse tão grande, porque uma pessoa que foi condenada, ela volta a liderar um país. Ela perdeu em todas as instâncias e volta a liderar o país, e não cumpriu a pena, e não foi inocentada, não foi inocentada. Então, o que quero dizer é o seguinte: eu cumpri a minha pena e cumpro com as minhas obrigações. E eu acho que eu também teria o direito de voltar e exercer a minha profissão, é isso. Entendeu, pessoal? Esse é o meu ponto de vista, é o que eu acho, é o que eu penso”, afirmou.

O arqueiro disse ainda que vota em Bolsonaro pensando nos próprios filhos. “Eu quero o melhor para a minha filha, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero o melhor para as pessoas. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o presente, eu posso me tornar uma pessoa melhor. Beleza? É isso que eu quero para o nosso país”, continuou.

“Desculpa, tem gente, isso é uma briga muito grande, as pessoas ‘ah, pô, o cara fala isso, fala aquilo, é puxa-saco de outro’, não, pessoal. Eu acho que, eu expresso aquilo que eu sinto, que eu vejo, eu falo o que eu vejo, é o dia a dia. Está bom? Desculpa aí o outro lado aí, pessoal do 13 aí, mas, né, aqui é 22. Então, vamos que vamos, galera”, encerrou o goleiro.

Desde 2019, Bruno cumpre pena em prisão domiciliar por homicídio triplamente qualificado, com 22 anos de detenção. Aos 37 anos, ele chegou a ser anunciado na última quarta-feira (5) como reforço do Sociedade Esportiva Búzios, da quarta divisão do Campeonato Carioca, mas o clube rescindiu o contrato com o goleiro após repercussão negativa causada pela contratação.