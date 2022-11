Goleira da APCEF / ADEF recebe prêmio do Mundo Gala Futsal

Suzan foi um dos reforços que a diretoria trouxe na temporada para ajudar a APCEF / ADEF.

A participação da APCEF / ADEF dentro da Liga Futsal Feminina (LFF) foi memorável. No primeiro ano do torneio nacional, o representante do Distrito Federal deu trabalho para grandes equipes do Brasil chegando as oitavas de finais. Um dos nomes que ajudaram o time a conseguir o feito foi a goleira Suzan. Ela recebeu na noite desta terça-feira, 15, o prêmio de melhor goleira do Mundo Gala Futsal.

Suzan foi um dos reforços que a diretoria trouxe na temporada para ajudar a APCEF / ADEF. Experiente, 35, a goleira que estava no Pato Branco do Paraná e também atuou em 2021 pelo Zaragoza da Espanha entendeu o espírito da ADEF e fez um excelente ano.

“É uma sensação maravilhosa, indescritível e única na carreira de um atleta. A ADEF por ser uma equipe de grandes atletas jovens vem se destacando no cenário nacional. Espero que esse prêmio seja um motivo de incentivo para as nossas jogadoras e que motive jovens e crianças na pratica do futsal em Brasília”, afirmou.

Criada em 2006, a ADEF trabalha com o futsal feminino de rendimento aliado aos estudos desde sua fundação e integrou o projeto da LFF que tem como objetivo transformar a modalidade valorizando atletas e equipes que há anos se dedicam ao esporte.

Com o prêmio em mãos, a goleira volta para a Capital Federal para disputar neste fim de semana o primeiro jogo da final do Campeonato Brasiliense.

“Brasília e a ADEF me acolheram de forma única. Eu fico feliz em fazer parte dessa história e contribuir com isso. Temos que nos concentrar que teremos dois jogos importantes pela frente na disputada do Brasiliense”, concluiu.

A II Noite Gala teve o apoio da Itaipu Binacional, Federação Paranaense de Futsal, Confederação Brasileira de Futsal – CBFS, Liga Nacional de Futsal – LNF, Krona Tubos e Conexões, Altipisos, Keiko Colchões, Rafain Palace Hotel, Fase Energia Solar e Loumar Turismo.