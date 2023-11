Goiás aprova novo estatuto e abre caminho para virar SAF

(UOL/FOLHAPRESS) Os sócios do Goiás aprovaram o novo estatuto que abre caminho para o clube virar SAF. Os sócios do Goiás aprovaram o novo estatuto do clube em Assembleia Geral realiza na quinta (23), com 197 votos a favor e 71 contra. A proposta havia sido aprovada anteriormente pelo Conselho Deliberativo. O documento também traz como novidade vários aspectos relacionados a uma possível transformação do Goiás em SAF, detalhando quais critérios devem ser seguidos para que essa mudança possa ocorrer. “Essas mudanças representam um passo importante na modernização da gestão do Goiás Esporte Clube, nos levando para um caminho de melhores práticas de administração desportiva e promovendo uma governança mais transparente e eficaz. A inclusão de aspectos ligados à transformação em SAF também foi um grande avanço”, disse Edminho Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. Com a alteração, também não haverá mais o cargo de Presidente Executivo. Agora, a agremiação será comandada por um Conselho de Administração, seguindo modelo empresarial. O Conselho de Administração será formado por cinco membros, sendo três conselheiros não remunerados, eleitos via votação, e dois profissionais remunerados, que serão contratados por uma empresa especializada em headhunter. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Dentro dessa estrutura, haverá o Presidente do Conselho de Administração, que também assumirá o cargo de diretor institucional estatutário, representando o Goiás em suas relações institucionais. A gestão cotidiana da agremiação ficará a cargo da Diretoria Executiva, que será composta por até cinco membros, sendo um diretor de futebol; um diretor administrativo, financeiro e operações; um diretor de patrimônio, marketing e novos negócios; e um diretor de esportes olímpicos, paralímpicos, iniciação esportiva e social. Todos responderão diretamente a um diretor executivo (CEO).