Globo compra direitos para transmitir todos os jogos das Eliminatórias

A Globo anunciou nesta quinta-feira (27) que exibirá todos os jogos da seleção brasileira das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A emissora adquiriu os direitos de transmissão para TV aberta e fechada, a partir da próxima rodada.

Na sexta-feira (4), o Brasil enfrenta o Equador no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21h30. Na terça-feira seguinte, dia 8, encara o Paraguai, em Assunção, no mesmo horário.

Nas Eliminatórias, a negociação para compra dos direitos é feita com cada confederação local. A Globo possuía apenas as cotas de transmissão da Argentina (Associação de Futebol Argentina) e do Brasil (Confederação Brasileira de Futebol). Enquanto a empresa espanhola Mediapro fechou parceria com as federações de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e faz as negociações em bloco a cada duas rodadas.

No último confronto do Brasil fora de casa, em novembro, contra o Uruguai, a Turner pagou pelos direitos e transmitiu por meio de sua plataforma de streaming, e a BandSports exibiu em formato pay-per-view.

Antes, na vitória dos brasileiros sobre o Peru por 4 a 2, em Lima, a emissora estatal TV Brasil transmitiu o duelo, após a CBF ter adquirido os direitos e repassado a ela.

Após quatro rodadas, a equipe comandada pelo técnico Tite lidera a competição, com 100% de aproveitamento, pois venceu a Bolívia (5 a 0), o Peru (4 a 2), a Venezuela (1 a 0) e o Uruguai (2 a 0).

A Argentina aparece na segunda posição, com 10 pontos, seguida por Equador (9) e Paraguai (6). Os quatro primeiros colocados se classificam diretamente para o Mundial do Qatar, e o quinto -atualmente o Uruguai (6)- joga a repescagem.

As informações são da Folhapress