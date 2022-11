Gayá sofre lesão e está fora da Copa, anuncia Federação Espanhola

Gayá sofreu uma “entorse lateral no tornozelo direito” na quarta-feira (16), durante um treino antes do amistoso contra a Jordânia

O lateral-esquerdo da Espanha José Luis Gayá foi cortado da Copa do Mundo do Catar depois de sofrer uma entorse no tornozelo, anunciou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

“Depois de analisar a situação com cuidado, e sempre consultando os serviços médicos da Real Federação Espanhola de Futebol, o técnico Luis Enrique tomou a decisão de substituir o lateral do Valencia”, afirma um comunicado.

Gayá sofreu uma “entorse lateral no tornozelo direito” na quarta-feira (16), durante um treino antes do amistoso contra a Jordânia, em que a Espanha venceu por 3×1, e agora será substituído pelo jovem lateral Álex Balde, do Barcelona.

