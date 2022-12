Galvão Bueno se emociona em despedida da Copa do Mundo

Narrador deixa a TV aberta, mas segue na Globo

O narrador Galvão Bueno fez, neste domingo (18), sua última transmissão de a Copa do Mundo na TV aberta pela TV Globo. A despedida já estava programada, mas, mesmo assim, arrancou lágrimas do cronista e dos comentaristas Junior e Ana Thaís Matos, que o acompanharam neste mundial do Catar.

“Meu maior agradecimento vai para vocês, brasileiros. Só estou hoje aqui emocionado porque acho que alguma coisa boa eu fiz, senão aqui não estaria”, disse o narrador. A Globo preparou um vídeo especial com fãs por todo o Brasil imitando as falas de Galvão, além de um trecho de um documentário por ele protagonizado.

A despedida de Galvão foi com o título da Argentina sobre a França, o terceiro dos hermanos em Copas do Mundo. A seleção sul-americana bateu a francesa nos pênaltis por 4×2, após um emocionante empate por 3×3 no tempo normal e na prorrogação.

Novo contrato

A despedida é apenas da TV aberta. Galvão Bueno segue com contrato com a Globo até 2024. O portal Notícias da TV antecipou, na última semana, o novo vínculo. “O acordo prevê a participação de Galvão Bueno em um programa por ano na TV Globo e a locução de chamadas do Esporte da emissora”, confirmou a líder de audiência ao veículo.