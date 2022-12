Galvão Bueno ironiza eliminação da Alemanha na Copa do Mundo

“A Copa não é brincadeira, mas minha frase “lá vem eles de novo” marcou nos 7 a 1!! Agora é “lá vão eles de novo”!! Duas Copas seguidas com a Alemanha fora!!”

A Alemanha deixou a Copa do Mundo do Qatar. Mesmo com a vitória em cima da Costa Rica por 4 a 2 pelo grupo E, a seleção não conseguiu avançar para as oitavas de final e quem vibrou com a eliminação dos alemães foi Galvão Bueno. O narrador da Globo não perdeu a oportunidade para ironizar os rivais, deixando claro que a derrota do Brasil por 7 a 1 no Mundial de 2014, ainda está atravessada na garganta.

“A Copa não é brincadeira, mas minha frase “lá vem eles de novo” marcou nos 7 a 1!! Agora é “lá vão eles de novo”!! Duas Copas seguidas com a Alemanha fora!!”, vibrou Galvão.

Essa é a segunda Copa do Mundo consecutiva que a Alemanha cai na primeira fase. A última vez que a seleção europeia chegou às finais foi em 2014, quando venceu o Brasil por 7 a 1, na semifinal, e se tornou campeã do mundo contra a Argentina, no Maracanã.

Galvão Bueno também fez previsões para a equipe brasileira nas próximas fases da Copa com o mata-mata a cada partida. O Brasil enfrenta Camarões nesta sexta-feira (2) pelo grupo G. “Temos que ser primeiro no grupo !! Eu estava imaginando que a seleção ia jogar só contra campeões mundiais. Mas, com os resultados de hoje e do que vier nesta sexta, os adversários podem ser Gana nas oitavas e Japão ou Croácia nas quartas. Bom demais!!”, finalizou ele.