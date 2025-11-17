Menu
Galvão Bueno é internado com pneumonia; neta atualiza estado de saúde

Narrador está internado com pneumonia viral no Sírio Libanês e já iniciou tratamento, segundo a família

Redação Jornal de Brasília

17/11/2025 14h21

Foto: Reprodução

UOL/FOLHAPRESS

Galvão Bueno, apresentador da Band e narrador da Amazon Prime, está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por conta de uma pneumonia viral.

Galvão não se sentiu bem no último fim de semana, foi ao hospital fazer um check-up e recebeu o diagnóstico de pneumonia, informou Victoria Bueno, neta do apresentador, ao UOL.


A neta afirmou que Galvão Bueno já iniciou tratamento, “está bem e melhorando” e “em breve estará na ativa novamente”. Ela não informou se há alguma expectativa de alta.


Por conta da internação, o narrador precisou ser substituído por Rômulo Mendonça na transmissão de Sport x Flamengo, no último sábado, pelo Brasileirão, pela Amazon Prime.


Ele apresenta o “Galvão e Amigos” na Band às segundas-feiras e, no ano que vem, estará no SBT para transmissões da Copa do Mundo.

